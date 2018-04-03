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Мэру Сургута Шувалову готовят замену
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Мэру Сургута Шувалову готовят замену 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возможную отставку Вадима Шувалова многие эксперты предрекали сразу после выборов. Предполагалось, что сургутскому градоначальнику не удастся переломить аполитичность населения и привести электорат на избирательные участки. Но 18 марта Сургут показал на удивление приличную явку. Тем не менее слухи о скором уходе Шувалова с поста мэра после выборов только усилились. По мнению политологов, особой заслуги администрации в повышении явки нет — свою роль в привлечении избирателей сыграла общефедеральная повестка и окружная викторина с ценными призами. Кроме того, свою лепту внесло прямое кураторство регионального правительства в лице экс-заместителя губернатора Андрея Филатова, который проводил переговоры с местными элитами, в том числе — с градообразующими предприятиями. У команды Шувалова такие контакты как-то не задались.
Отнять и поделить
Одна из причин того, что у нынешней администрации не выстраиваются взаимоотношения с городскими элитами, — то, что Шувалов поставил на ключевые посты заместителей приезжих людей, считают эксперты.
«Не приживаются чужаки в Сургуте. Приезжим никогда не удавалось стать своими, несмотря на образование, опыт, профессионализм и знание территории. Даже при Сидорове (экс-глава Сургута, руководивший городом 20 лет — прим. редакции) они надолго в администрации не задерживались. А сегодняшние варяги, к сожалению, этими качествами не обладают и решают с помощью должностей какие-то свои вопросы», — считает спикер, близкий к политическим кругам города.
К примеру, большой резонанс вызвала проверка с привлечением «масок-шоу», а затем и уголовное дело в отношении руководства МУП «Сургутский хлебозавод», инициированные заместителем главы города Алексеем Жердевым. Якобы следственные действия были связаны с серьезными финансовыми нарушениями, обнаруженными Контрольно-ревизионным управлением, куратором которого является вице-мэр. В то же время в политических кругах города открыто называли происходящее попыткой рейдерского захвата: муниципальное предприятие стало «пробным шаром» перед атакой на коммунальную сферу города.
«В Сургуте практически все поделено. Остается только коммуналка, другие отрасли уже охвачены. Поэтому делят то, что осталось в муниципальном управлении. А политика сегодня становится способом продвижения своих бизнес-интересов», — прокомментировала политолог Надежда Ушакова.
Слухи косвенно подтвердились после того, как администрация кулуарно приняла решение о вхождении муниципального РКЦ в состав некоего акционерного общества, созданного при частной Управляющей компании из Костромы. Примечательно, что именно в этой УК Алексей Жердев трудился в должности замначальника до своего отъезда в Сургут, поэтому вряд ли можно объяснить слияние двух структур простым совпадением.
Также неслучайным показалось и то, что в прошлом году тендер на проектирование двух школ в Сургуте выиграла также костромская фирма «Проектно-инвестиционная компания». Кстати, из этого же города приехала и нынешняя руководитель правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева.
Источники в администрации сообщали, что именно Алексей Жердев фактически принимает все решения в городе, а Вадим Шувалов исполняет при нем лишь представительские функции, и после его отставки выходец из Костромы намеревается занять пост градоначальника. Однако скандал с хлебозаводом, в который вмешались региональные власти и уголовное дело было закрыто, и принципиальная позиция городских депутатов в отношении муниципальных предприятий, заставили Жердева сбавить пыл и отойти в тень.
Конфликты с общественностью
Не прибавила авторитета городским управленцам и ситуация с реконструкцией парка «За Саймой». И здесь уже помимо Жердева фигурирует еще один заместитель Шувалова — москвич Роман Меркулов, курирующий строительство и комитет по экологии. Осенью администрация при установке детской площадки вторглась на участок, несколько лет назад переданный Сургутскому университету под Ботанический сад. За сохранение опытной территории с редкими растениями вступились представители общественности, ОНФ, экологи и депутаты разных уровней. Несмотря на это, чиновники продолжают упорствовать в своем желании организовать там детские и спортивные площадки, открытый концертный зал и другие объекты. По планам реконструировать парк, а затем эксплуатировать его будут частные инвесторы. То есть нынешняя зеленая городская зона по сути превращается в масштабный бизнес-проект, отсюда и упорство приезжих управленцев, отмечают источники.
В то же время Меркулову также не удалось наладить партнерские отношения с представителями строительной сферы города, которая считается в Сургуте вторым после нефтянки экономическим столпом. Прошлой осенью ряд застройщиков даже обращались к главе города с просьбой сместить недоговорабельного Романа Меркулова с должности куратора отрасли, но кадровых перестановок так и не случилось.
Неумение администрации вести переговоры выявила и прошлогодняя кампания по ремонту дворов. Сургут был лидером среди муниципалитетов по количеству объектов, и также стал первым и по количеству конфликтов с жителями.
«Проект рассчитан на то, что реализация происходит с учетом мнения жителей. Однако зачастую люди оказывались последним звеном в процессе: жители не принимали решения участвовать в программе, не видели проектов, а управляющие компании заставляли их принимать то, о чем никто не просил», — рассказала куратор программы «Комфортная среда» в региональном штабе ОНФ Инна Бирук.
Не лучшим образом повлиял на рейтинг администрации и в частности Шувалова и проект по установке теплых остановок. Через несколько дней после торжественной презентации почти все павильоны вышли из строя — стеклянные двери сыпались при малейшем прикосновении, а тепла внутри сургутяне так и не ощутили. Причиной казуса стало неверно составленное техническое задание.
А что нефтяники?
Не лучшим образом отзываются о сегодняшней администрации города и в головном офисе «Сургутнефтегаза». Как рассказывают в кулуарах муниципалитета, руководство компании было возмущено историей с хлебозаводом и именно личное вмешательство в конфликт гендиректора Владимира Богданова помогло вывести из-под удара директора МУП Сергея Пустозерова. Об отношении между нефтяниками и администрацией говори т и такой факт: в октябре 2017 года на праздновании 40-летнего юбилея «Сургутнефтегаза» главе города Вадиму Шувалову даже не было предоставлено слово для поздравления, а ни один из замов вообще не получил приглашения на торжественный вечер.
Сдать фигуру
Скандальный шлейф сургутского градоначальника неизбежно попал в зону внимания регионального правительства. В кругах, близких к губернатору, говорят, что Наталья Комарова недовольна работой Шувалова и уже подбирает ему замену. Чтобы сохранить свой пост градоначальник может попрощаться с кем-то из своих замов, главным претендентом на отставку называют самого одиозного из вице-мэров Алексея Жердева. Такие варианты уже использовались в бытность главой города Дмитрия Попова, когда он для сохранения своих позиций увольнял заместителей, особенно сильно раздражавших губернатора.
Что касается возможных претендентов на пост главы Сургута, то здесь список достаточно широк. В частности, называют имя депутата регионального парламента, бывшего заместителя губернатора Андрея Филатова, так успешно поработавшего в Сургуте накануне выборов. Также в числе кандидатов значатся депутат думы Югры, строитель Илья Кондаков, генеральный директор строительной фирмы «Сибпромстрой Югра» Андрей Сурлевич. Не исключено, что в борьбу за кресло включится еще один региональный парламентарий Ринат Айсин. Возможно и возвращение уже поменявших место жительства бывших сотрудников администрации. Источники в политкругах рассказывают, что в данный момент сразу несколько группировок ведут переговоры и консультации, решая будущее места главы экономической столицы.
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