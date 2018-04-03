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Ямы на участке Бутырской улицы залатали дорожники
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Ямы на участке Бутырской улицы залатали дорожники 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Дорожные службы залатали ямы на участке Бутырской улицы вблизи дома № 3. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Об устранении проблемы отчитался руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
— По указанному адресу проведены работы по устранению локального разрушения асфальтобетонного покрытия, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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