Ямы на участке Бутырской улицы залатали дорожники

Дорожные службы залатали ямы на участке Бутырской улицы вблизи дома № 3. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Об устранении проблемы отчитался руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин

— По указанному адресу проведены работы по устранению локального разрушения асфальтобетонного покрытия, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)