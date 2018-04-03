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Власти Севастополя рассказали, кто может претендовать на высшие должности в правительстве
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Власти Севастополя рассказали, кто может претендовать на высшие должности в правительстве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник управления по вопросам государственной службы и кадров Людмила Зверобова рассказала «ФедералПресс», что кадровый резерв в органы исполнительной власти будет формироваться на должности директоров департаментов и их заместителей. Всего в структуру правительства Севастополя входит 32 подразделения.
Требования к кандидатам — гражданство РФ, возраст от 27 до 65 лет, высшее образование и стаж управленческой деятельности (не менее двух лет для участников в возрасте до 35 лет и не менее пяти лет для участников в возрасте от 36 до 65 лет). Документы для участия в кадровом конкурсе можно будет подать как в электронном виде, так и в управление кадров.
«На первом этапе конкурса будет организован прием документов от кандидатов. Перечень документов и сроки предоставления размещаются на официальном сайте правительства Севастополя. После завершения приема документов произойдет заседание конкурсной комиссии, на которой будут рассмотрены документы всех кандидатов и принято решение о допуске ко второму этапу конкурса», — рассказала Зверобоева.
Она уточнила, что на втором этапе будет проведена оценка профессиональных, деловых и личностях качеств кандидатов. После чего комиссия примет решение о включении либо отказе кандидата во включение в резерв управленческих кадров. Аналогичная процедура будет проведена и в подведомственных правительству государственных унитарных предприятиях.
Напомним, вчера губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил в трехмесячный срок сформировать кадровый резерв не только на все руководящие должности в правительство, но и в государственные унитарные предприятия.
Информация стала актуальна после того, как выяснилось, что год назад депутат Вячеслав Аксенов устроил своего сына на работу в правительство. Однако, судя по отчету директора департамента транспорта Игоря Титова, сын депутата не справлялся с обязанностями.
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