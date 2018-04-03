Сбежали под покровом ночи

27 марта в группе Extreme Fitness в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление: «Клуб Extreme Fitness Plus НЕ работает в связи с ремонтными работами (2 месяца)! Приносим извинения за доставленные неудобства!» (пунктуация и орфография сохранены). Некоторые клиенты пожаловались на то, что их не предупредили заранее и что закрытие клуба было неожиданным, потому что за день до этого ещё можно было купить абонемент на год вперед. В помещении на Красном, 220 занимались в том числе клиенты, купившие самые дорогие абонементы — класса Platinum.

30 марта собственники здания показали, что сейчас находится в помещении, где совсем недавно был фитнес-клуб. Все зеркала разбиты, практически каждая плитка на полу повреждена, валяется строительный мусор.

Собственник здания — АО «Союз» — около пяти лет сдавал помещение площадью 6 тысяч квадратных метров, где находился Extreme Fitness, компании ООО «Стар». По данным ЕГРИП, обе компании расположены по адресу Красный проспект, 220.

«В августе 2013 года мы заключили договор на пять лет с компанией «Стар», которая арендовала это помещение для развития сети Extreme Fitness. Здесь у них был самый крупный клуб в Новосибирске . Примерно год назад мы заметили, что у Extreme Fitness начали возникать финансовые проблемы. Мы пошли им навстречу: сначала взяли у них обратно примерно 700 квадратных метров, а потом несколько раз делали скидку на аренду. В итоге снизили арендную плату примерно на 500 тысяч рублей в месяц. Около месяца назад мы стали замечать, что они начали вывозить своё оборудование», — рассказывает коммерческий директор АО «Союз» Александр Журавлёв

Собственники здания заявили, что в качестве управляющей от Extreme Fitness выступала Екатерина Гнилицкая. В беседе с журналистом НГС она не стала раскрывать юридическое лицо, которое относится к Extreme Fitness, и сказала, что корректно называть её менеджером в группе компаний Extreme Fitness. В группе «ВКонтакте» она указана как директор.

«Мы субарендаторы: арендовали помещение у ООО «Стар». Поэтому есть две компании, которые между собой что-то делят. Мы — Extreme Fitness — заложники в этой ситуации», — уверяет Гнилицкая.

Юрисконсульт группы компаний Extreme Fitness Вадим Лидин добавляет, что Extreme Fitness выступает в качестве третьего лица и ждёт, когда этот конфликт разрешится. Он обещал помочь связаться с ООО «Стар», но представители компании от комментариев отказались, заявив, что все вопросы «будут решать в судах».

Один из представителей «Союза» заявил, что Extreme Fitness представляет собой множество ООО с другими названиями.

«Мы действительно сдаём в аренду помещение компании ООО «Стар». Вы не найдёте ни одного юрлица в Новосибирске, которое называется ООО «Extreme Fitness». Это группа компаний, в которую в том числе входит ООО «Стар». По какому принципу это можно проследить: во всей группе компаний учредителем и директором является либо Михаил Яковлевич Ханин, либо Татьяна Иосифовна Ханина, его родственница. У компании «Стар» директор Ханина, а учредитель Ханин и Ханина. Это одна из их компаний. Процедура у них такова: берут помещение в аренду от одних юрлиц, а бизнес-деятельность ведут от других юрлиц, но по факту это группа компаний, аффилированных между собой, но учредителями у них являются одни и те же люди», — добавляет он.

Причины, по которым фитнес-клуб съехал, стороны видят тоже по-разному. Екатерина Гнилицкая говорит, что им сообщили о технических неисправностях помещения.

«Нас арендодатель в марте предупредил, что там будут происходить ремонтные работы из-за технических проблем, которые не позволяют вести деятельность в этом помещении. Нам пообещали в течение двух месяцев этот вопрос решить. Мы сообщили всем своим клиентам; те, кто захотел, сделали стоп карты», — вспоминает она. Они перевезли оборудование клуба на склады временного хранения. По словам Екатерины, съезжать не планировали: действительно, скоро откроются два новых клуба, но эти события не связаны.

«Либо заедем обратно, либо будем думать, что делать дальше. Надеюсь, что мы там откроемся», — ответила Гнилицкая на вопрос, что будет с клубом по адресу Красный проспект, 220.

Собственники здания сказали, что арендатор решил расторгнуть с ними договор из-за проблем с пожарной безопасностью, которых нет, как утверждает Александр Журавлёв. Последнюю проверку они прошли 28 февраля 2018 года. Но теперь «Союз» решил расторгнуть договор в одностороннем порядке и в данный момент готов пустить другого арендатора на это место.

«У нас есть 300 арендаторов разного уровня. В десятом корпусе раньше располагалась «Сибирская ярмарка», но уже пятый год там находился клуб, клиентами которого мы были в том числе. За наших якорных арендаторов мы держимся, Extreme Fitness были одним из них. Не было никаких предпосылок конфликта, а в ночь на 30 марта они выехали и разгромили нам всё. Мы предполагаем, что они так сделали, чтобы мы на готовые площади не пустили конкурентов», — считает руководитель отдела развития и маркетинга АО «Союз» Ольга Зубарева

По условиям договора, арендатор должен был предупредить за месяц о том, что съезжает и не мог быть субподрядчиком.

«Они не предупредили, поэтому говорят, что у нас проблемы с пожарной безопасностью. Мы не хотели терять такого арендатора, но сейчас будем искать кого-то на эти площади. Компания Extreme Fitness явно не говорит ничего, но из частных разговором мы понимаем, что они не хотят, чтобы другой арендатор воспользовался их наработками, поэтому помещение осталось в таком состоянии. Предварительно мы оцениваем ущерб в сумму не менее 10 миллионов рублей. Сейчас мы подаём четыре иска: против компании и против частных лиц — Ханиной и Гнилицкой», — описывает Александр Журавлёв.

Версию о том, что всё произошло из-за того, что собственники здания решили открыть свой спортивный центр, не подтверждают обе стороны. В январе в цокольном этаже появился центр «Атлетика», техническое открытие которого состоялось 1 апреля, а официальное будет в конце месяца.

«Мы открыто говорили им, что делаем большой многофункциональный спортивный центр. Они были бы его участниками. Там будет всё, кроме того, что было в Extreme Fitness. Сознательно не брали. Это не наш центр, мы объединяем арендаторов под своим брендом. Более того, кто бы сюда пошёл, если у нас сидел такой крупный арендатор. Но теперь мы думаем об этом. И тренажёрка, и теннис нам нужны», — заключает Журавлёв.

Екатерина Гнилицкая также заявила, что знала об открывающихся в центре секциях художественной и спортивной гимнастики, и подтверждает, что конкуренцию друг другу они не составляли бы.

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