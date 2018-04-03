Делай как Google: правила выбора стартапов для инвестиций

Пол Бакхайт (Paul Bucheit) занимается инвестициями более 20 лет. Собеседуя более тысячи стартапов в год, он вложился в несколько сотен компаний. Выступая перед инвесторами Y Combinator он рассказал о том, почему не вложился в Airbnb и почему хорошие идеи иногда выглядят не стоящими внимания.

Как Google и создатель Gmail нашли друг друга

Google зародился как исследовательский проект в Стэнфорде. Ребята планировали продать технологию за миллион долларов таким гигантам, как Yahoo ! или Infoseek, а потом вернуться к учебе. Но все потенциальные инвесторы отказались от их идеи, потому что никто не считал, что проект стоит этих денег. Все ждали чего-то покруче. Пришлось основателям Google создавать свою компанию.

Как случилось, что Бакхайт пошел работать в Google? Изначально, он шел в компанию не зарабатывать деньги, а набираться опыта. На собеседовании ему показалось, что ребята «весьма смышленые»: в то время как в других стартапах задавали глупые вопросы, в Google чувствовалось, что эти люди реально разбирались в том, что делали. Позже оказалось, что бизнес-идея Google работает. В итоге он нашел продукт, которым люди хотели делиться и рассказывать о нем, заражая других своими идеями. Виральность — утверждает Бакхайт, — важный аспект и для стартапа, и для инвестора, и для сотрудника.

В кого инвестировать

Один из самых важных критериев — это наличие действительно крутой команды. Задача основателя сводится к поиску тех, кто будет разделять ценности вашей команды. Необходимо искать тех, кто будет лучше вас и умнее. Создатель Google Maps Брет Тейлор Марк Цукерберг и команда Facebook — яркие тому примеры.

«Существовала какая-то ошибка, которая сильно тормозила работу карт Google — вспоминает Бакхайт. — В какой-то момент Тейлора достала эта ситуация, и он полностью переписал весь JavaScript-код за выходные, уменьшил его в несколько раз и многократно ускорил. Это была работа, над которой трудилась длительное время целая команда».

Если на собеседовании вы думаете, что смогли бы сделать эту работу лучше кандидата, то инвестировать в него не стоит. Поэтому в беседе с основателями важно задавать исследовательские вопросы, чтобы понять разбираются ли они в том, о чем говорят. Пример хороших партнеров, считает Бакхайт, — это когда на совет в решении какой-то проблемы в продукте, его создатели берут и делают это за вечер, а не ищут отговорки.

Выбор проекта

Пол приводит два примера. Компания Meraki, в которую инвестировали Google и Sequoia Capital, создавала беспроводные коробочки. Когда Бакхайт пришел к ним, их устройства уже были в продаже. «Они едва наскребли деньги на запуск, но по сути имели почти нулевой бюджет, а потом Cisco купил эту компанию за $1,2 млрд, окупив вложения в 73 раза», — говорит он. Это пример основателей, которых хотят видеть инвесторы.

И противоположный пример — Juicero. Создатели проекта потратили сотни миллионов долларов на выжималку сока из пакетов, без общения с клиентами, без пробных продаж. В результате стартап разорился, потому что пользователи выяснили, что выжимать пакетики можно и руками. Более того, они были неоправдано дорогими.

На кого не стоит ориентироваться, так это на персон, которые не делали ошибок в своей жизни: «От людей которые получали только лучшие отметки с идеальным резюме мне не по себе, — заявляет Пол. — Если в какой-то момент прилетит удар в голову, непонятно, как такой человек будет реагировать на проблему».

Идеи на миллиард

Пол вспоминает, что 20 лет назад, когда он ради шутки начал заниматься инвестициями, он перестал ограничивать себя только хорошими идеями и нашел в этом определенный смысл: множество хороших идей сначала выглядят плохими.

Еще 4 года назад идея самоуправляемого автомобиля была непопулярной. Технология казалась невероятно сложной, у того же Google огромная команда работала над проблемой, поэтому казалось, что маленькой компании не под силу решить эту задачу. Но стартап Cruise Automation, который занимался беспилотными системами, заинтересовал General Motors и был куплен за миллиард, вернув вложения в 50-кратном размере.

Конечно, основатель стартапа, который берется обыграть корпорации, должен отлично понимать, как решить задачу. Бакхайт приводит в качестве примера разработчика Блейка, который пытался возродить индустрию сверхзвуковых перелетов. Пол вспоминает, что на этапе отбора в акселератор Блейк четко объяснил, почему реализация кажется ему возможной и привел три ошибки, допущенные Concorde.

«Люди должны продемонстрировать настоящую глубину понимания своей идеи и максимальную ясность изложения мысли», — добавил Бакхайт.

Ошибки инвестирования

Иногда может казаться, что можно заработать огромные деньги, вложившись в стартап с циничной идеей. Обычно это не ведет к добру. Задайте себе вопрос, создает ли на самом компания ценность? На самом ли деле они собираются сделать мир богаче или же используют уязвимость в том же Facebook? А что компания будет делать, если соцсеть поменяет свой алгоритм? Внимательно слушайте ответ основателей: если они не знают ответа на этот вопрос, это предупреждающий звоночек!

Если вам сложно представить, кто бы в целом мире мог бы воспользоваться продуктом, над которым работает стартап, вы должны ответить ему «нет». И наоборот, хороший знак, если вам лично хочется владеть этим.

«Собеседования в фонде ограничены десятью минутами. Когда основатель не может объяснить, чем занимается компания и в чем заключается идея ее продукта, это также очевидное «нет», — говорит Бакхайт. Также он предупреждает, что многие основатели слишком рано продают стартап, едва услышав от инвестора сумму, которую он готов вложить в их проект.

«Если у вас есть собственный стартап, то дайте ему максимальный приоритет, а не бегайте, раздавая инвестиции. Если же вы решились вкладываться, то делайте это быстро. Пока вы думаете, ваши шансы попасть в стартапы, которые вам действительно интересны, уменьшаются», — утверждает инвестор. Бакхайт рассказал, что несколько раз упускал выгодные сделки из-за стремления сэкономить: несколько лет назад он принял решение вложиться в Airbnb, но договорился посмотреть их еще раз на демо-дне. На встречу они уже не пришли, так как подписали соглашение с Sequoia Capital. «Если стартап вам кажется интересным, то не стоит ждать, что за углом будет что-то интереснее или дешевле. Слишком дорогой? Выделите больше денег», — советует он.

И уж точно не стоит инвестировать из жалости к основателям или из дружеских побуждений. Такая практика нормальна как благотворительность, но заработать на этом не получится.

«Благоприятных условий для запуска стартапа или развития продукта не существует и никогда не будет», — заключает Бакхайт. Важно начать работать прямо сейчас и быстро учиться на своих ошибках.

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