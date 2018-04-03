На портал «Наш город» за март поступило более 300 обращений от жителей Восточного Дегунина

В течение марта активные жители Восточного Дегунина обратились на портал «Наш город» 347 раз. Больше всего заявок поступило в разделы «Дворовые территории», «Многоквартирные дома», а также «Дороги».

В разделе «Дворовые территории» жители района чаще всего жаловались на некачественную уборку вблизи домов и складирование снега на улицах. Всего в этот раздел поступило 142 жалобы за месяц.

Еще 127 обращений зарегистрировано в разделе «Многоквартирные дома». В основном заявки направляли в рубрику «Неисправное освещение в подъезде».

В разделе «Дороги» жители Восточного Дегунина оставили 58 обращений. Они касались ям, грязных тротуаров и проезжих частей, а также гололедицы.