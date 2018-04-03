Ещё
На портал «Наш город» за март поступило более 300 обращений от жителей Восточного Дегунина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На портал «Наш город» за март поступило более 300 обращений от жителей Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В течение марта активные жители Восточного Дегунина обратились на портал «Наш город» 347 раз. Больше всего заявок поступило в разделы «Дворовые территории», «Многоквартирные дома», а также «Дороги».
В разделе «Дворовые территории» жители района чаще всего жаловались на некачественную уборку вблизи домов и складирование снега на улицах. Всего в этот раздел поступило 142 жалобы за месяц.
Еще 127 обращений зарегистрировано в разделе «Многоквартирные дома». В основном заявки направляли в рубрику «Неисправное освещение в подъезде».
В разделе «Дороги» жители Восточного Дегунина оставили 58 обращений. Они касались ям, грязных тротуаров и проезжих частей, а также гололедицы.
Отметим, что портал «Наш город» был создан для оперативного рассмотрения жалоб жителей Москвы органами исполнительной власти. Чтобы оставить свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы В роддоме №17 Восточного Дегунина с 28 марта объявлен карантин Волонтер из Восточного Дегунина рассказала в студии «Нетология-групп» о своем организаторском опыте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией136
Украина нарвалась на Черноморский флот556
Малышева вызвала гнев телезрителей532
Польша направила Украине ноту протеста60
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»19
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение