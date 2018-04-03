Лэмпард: «Сане напоминает мне Гиггза»

"Трансфер Сане — абсолютный успех «Манчестер Сити», учитывая текущий рынок. Его проходы между защитниками, его движения, интеллект и скорость заставляют меня вспомнить то, как играл Райан Гиггз.

В первом матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» много интриг, но мне будет интересно посмотреть, кто будет играть против Сане. Вероятно, это будет Александер-Анрольд, но Клайн восстановился после долгой травмы", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.