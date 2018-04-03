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Лэмпард: «Сане напоминает мне Гиггза»
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Лэмпард: «Сане напоминает мне Гиггза» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный в прошлом полузащитник Фрэнк Лэмпард сравнил Лероя Сане с Райаном Гиггзом.
"Трансфер Сане — абсолютный успех «Манчестер Сити», учитывая текущий рынок. Его проходы между защитниками, его движения, интеллект и скорость заставляют меня вспомнить то, как играл Райан Гиггз.
В первом матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» много интриг, но мне будет интересно посмотреть, кто будет играть против Сане. Вероятно, это будет Александер-Анрольд, но Клайн восстановился после долгой травмы", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
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