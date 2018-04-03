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К выходу готовится благотворительная антология стихотворений «Живые поэты»
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К выходу готовится благотворительная антология стихотворений «Живые поэты» 

Аpelzin.ru 1 час назад
10 апреля в издательстве «Эксмо» выходит антология стихотворений проекта «Живые поэты». Книга объединила лучших авторов «ЖЫ» за три года — именитых литераторов, культовых музыкантов, молодых малоизвестных авторов и героев андеграунда. Отобранные из 20 000 заявок стихи покажут читателю, насколько разной и необычной может быть современная поэзия. Среди авторов: Борис Гребенщиков, Андрей Бледный ("Лед 9", «25/17»), Дмитрий Воденников, Глеб Самойлов, Леха Никонов, Хаски, Диана Арбенина ("Ночные снайперы"), Олег Груз, Ольга Седакова, Loc-Dog, Кот Басе, Евгений Соя, Надя Грицкевич ("Наадя"), Вера Павлова, Евгений Алехин ("макулатура", «ночные грузчики»), Всеволод Емелин, Илья Черепко-Самохвалов ("Петля Пристрастия"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга"), Андрей Родионов, Саша Гагарин ("Сансара"), Саша Кладбище, Вадик Королев (OQJAV), Иван Фефелов, Татьяна Зыкина, Илья Черт ("Пилот"), Арс-Пегас, Аля Кудряшева, Алексей Вдовин ("НедРа"), Егор Сергеев и многие другие. «В книгу вошли стихотворения 119 авторов, среди них много признанных и известных людей. Но основной корпус текстов составляют стихи тех, кто никогда не издавался в больших издательствах или вообще не печатался на бумаге — в этом я вижу первое из двух основных достоинств этого сборника. Второе — в том, что средства, полученные с реализации, пойдут в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей „Линия жизни“. Так что эта живая книга со всех точек зрения» — прокмментрировал выход сборника Андрей Орловский, создатель проекта «Живые поэты». Вырученные с реализации книги средства будут пожертвованы благотворительному фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и вложены в организацию весеннего фестиваля проекта «Живые поэты» — "#вЖЫвую". «Живые поэты» — литературная платформа, способствующая развитию и популяризации современной поэзии, созданная Андреем Орловским. За время существования редакторы опубликовали в СМИ и социальных сетях бесчисленное количество текстов 250 поэтов. География «Живых поэтов» включает в себя 80 городов пятнадцати стран: Россия, Финляндия, Украина, Латвия, Шри-Ланка, Молдова, Великобритания, Беларусь, Израиль и другие. Андрей Орловский — современный поэт, писатель и журналист. Организовал более 500 литературных чтений и фестивалей, дал восемь сольных концертных туров по СНГ. Последний из них, тур в защиту книги "#спички. дорога домой" (2016), включал в себя 42 города трех стран. На счету автора — три книги стихов и прозы, курс лекций «Литература с черного хода» и несколько десятков публикаций в крупных отечественных СМИ. Презентация сборника пройдет в рамках весеннего фестиваля "#вЖЫвую", который состоится в мае 2018 года. Информация о книге: Издательство: «Эксмо». Дата выхода: 10 апреля 2018 года. Объем: 248 страниц. Формат: твердый переплет, мелованная матовая бумага, 235x162 мм. Стартовый тираж: 5000 экземпляров. Возрастное ограничение: 18+. Предзаказ: BOOK 24: ВКонтакте. Instagram. Facebook.
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