Из 80-х в 10-е: как изменился маникюр за 30 лет 

Кто в Голливуде ввел моду на французский маникюр и какой тренд из 80-х возвращается в этом году? BeautyHack на примере звезд показывает трансформацию маникюра.
Главный британский мастер по маникюру Мариан Ньюман, которая отвечает за ногти моделей во время Недели моды в Лондоне, торжественно объявила о возвращении экстремальных длинных ногтей в стиле 80-х! Свой первый салон Мариан открыла в 80-х, и именно тогда бешеную популярность имел аэрограф для создания рисунков на накладных ногтях. Ими тогда прославилась легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер (помимо спортивных достижений). Например, на Олимпиаде в 1989 году Флоренс появилась с длинными накладными ногтями разных цветов. Недалеко ушли Мадонна и Донна Саммер. Они использовали для маникюра неоновые и перламутровые оттенки. Тем, кто планирует вернуться к длинным ногтям, Мариан советует отращивать их до такой длины, чтобы свободный край составлял одну треть от всей ногтевой пластины.
Среди звезд Голливуда были популярны два оттенка: яркий красный лак или полное отсутствие цвета (с таким маникюром в конце 80-х появлялась на красных дорожках Джулия Робертс).
Вайнона Райдер, 1989
Джейн Фонда
Джулия Робертс, 1989
Ким Бейсингер
Шер, 1983
Брук Шилдс
Донна Саммер
Мадонна
Мадонна
Флоренс Гриффит-Джойнер
В 90-х несмотря на всемирную популярность неил-арта, любимые оттенки звезд — алый, винный и темно-фиолетовый. В конце десятилетия звезды переключаются на френч. Только с таким маникюром и видели Дженнифер Лопес и Бритни Спирс в 2000-х.
Мелисса Джоан Харт, 90-е Гвен Стефани, 90-е Дженнифер Энистон, 90-е Принцесса Диана, 90-е Сальма Хайек, 90-е Бритни Спирс, 2000-е Дженнифер Лопес
2010-е — время монохромных оттенков, nude, гелевого покрытия и сумасшедшего нейл-арта. Последний выбирают Рита Ора, Лили Аллен, Ванесса Хадженс в 2015. К 2018 круг замыкается, и подиумные мастера по маникюру вновь возвращаются к длинным ногтям — некоторые звезды уже опробовали тренд на «Оскаре».
Эллисон Уильямс, 2013
Кэт Деннингс, 2013
Энн Хэтэуэй, 2013
Кейт Мара, 2013
Оливия Манн, 2014
Лена Данэм, 2014
Хейди Клум, 2014
Ванесса Хадженс, 2015
Кэти Холмс, 2015
Лили Аллен, 2015
Рита Ора, 2015
Деми Ловато, 2016
Дженнифер Гарнер, 2016
Крисси Тейген, 2016
Джулианна Хаф, 2017
Мишель Уильямс, 2017
Дрю Берримор, 2017
Мэнди Мур, 2017
Мэри-Джей Блайдж, 2018
Хелен Миррен, 2018
Эмили Блант, 2018
Фото: marieclaire.com, whowhatwear.co.uk, harpersbazaar.com, popsugar.com, mashable.com