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Глава Наро‑Фоминского округа поздравил с 90‑летием тренера Николая Афанасьева
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Глава Наро‑Фоминского округа поздравил с 90‑летием тренера Николая Афанасьева 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Глава подмосковного Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил с 90-летием тренера Николая Афанасьева, воспитавшего в муниципалитете не одно поколение спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Третьего апреля свой 90-летний юбилей отмечает живая легенда Наро-Фоминска, тренер и учитель многих поколений спортсменов Наро-Фоминского городского округа, отличник физической культуры СССР, отличник народного просвещения России, старший учитель по физическому воспитанию — Николай Федорович Афанасьев», — отмечается в материале.
В стенах детско-юношеской спортивной школы №1 в Наро-Фоминске собрались те, кто еще со школьной скамьи помнит уроки Николая Афанасьева. Поздравить юбиляра пришел и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Глава пожелал своему учителю долгих лет жизни, крепкого здоровья и жизнелюбия.
Добрые слова прозвучали в адрес юбиляра и от почетных граждан округа, тренеров и учеников.
Как отмечается в материале, несмотря на возраст, Николай Афанасьев все такой же веселый и энергичный и помнит всех своих учеников.
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