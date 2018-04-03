Глава Наро‑Фоминского округа поздравил с 90‑летием тренера Николая Афанасьева

Глава подмосковного Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил с 90-летием тренера Николая Афанасьева , воспитавшего в муниципалитете не одно поколение спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Третьего апреля свой 90-летний юбилей отмечает живая легенда Наро-Фоминска , тренер и учитель многих поколений спортсменов Наро-Фоминского городского округа, отличник физической культуры СССР, отличник народного просвещения России , старший учитель по физическому воспитанию — Николай Федорович Афанасьев», — отмечается в материале.

В стенах детско-юношеской спортивной школы №1 в Наро-Фоминске собрались те, кто еще со школьной скамьи помнит уроки Николая Афанасьева. Поздравить юбиляра пришел и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Глава пожелал своему учителю долгих лет жизни, крепкого здоровья и жизнелюбия.

Добрые слова прозвучали в адрес юбиляра и от почетных граждан округа, тренеров и учеников.

Как отмечается в материале, несмотря на возраст, Николай Афанасьев все такой же веселый и энергичный и помнит всех своих учеников.