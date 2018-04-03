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Последствия обильного таяния снега устраняют коммунальщики в Вологде
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Последствия обильного таяния снега устраняют коммунальщики в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Чаще всего специалисты «Вологдагорводоканала» выезжают в микрорайоны, меньше подвержены подтоплениям магистральные улицы. Для откачки воды используют спецмашины, в день объезжают от 10 до 20 адресов — количество зависит от масштабов подтоплений и работоспособности ливневых колодцев.
Самыми проблемными за пять дней работы оказались дороги в районе улицы Гагарина и в Заречье. Для эффективной работы привлекают «кротов» — устройства для разморозки колодцев ливневой канализации. Ливневка «сдается» под натиском горячей воды, затем туда направляют откачанную воду с подтопленной территории.
Заявки на откачку воды специалистам «Вологдагорводоканала» поступают от управляющих компаний и от Департамента городского хозяйства Вологды. О подтоплении проезжей части или городских тротуаров можно сообщить напрямую в аварийно-диспетчерскую службу муниципального предприятия по телефону — 75-72-15. Чтобы устранить подтопление территории во дворе дома, обратиться следует в свою управляющую компанию, которая примет необходимые меры.
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