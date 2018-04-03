Последствия обильного таяния снега устраняют коммунальщики в Вологде

Чаще всего специалисты «Вологдагорводоканала» выезжают в микрорайоны, меньше подвержены подтоплениям магистральные улицы. Для откачки воды используют спецмашины, в день объезжают от 10 до 20 адресов — количество зависит от масштабов подтоплений и работоспособности ливневых колодцев.

Самыми проблемными за пять дней работы оказались дороги в районе улицы Гагарина и в Заречье. Для эффективной работы привлекают «кротов» — устройства для разморозки колодцев ливневой канализации. Ливневка «сдается» под натиском горячей воды, затем туда направляют откачанную воду с подтопленной территории.