В Выхине-Жулебине проведут «веселые старты»

Культурный центр «Лидер» проведет в среду, 4 апреля, для жителей Выхина-Жулебина «веселые старты». Принять участия в шуточных соревнованиях могут семьи района. Об этом рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева

— Энергичные, веселые и увлекательные конкурсы и задания ждут вас и ваших близких 4 апреля в 12.00. В интерактив войдут задания на выносливость, скорость и сообразительность, а в финале гостей культурного центра ждут приятные сюрпризы, — уточнила Гуляева.

Мероприятие пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2.

Участие по предварительной регистрации. (вт)