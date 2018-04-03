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В Выхине-Жулебине проведут «веселые старты»
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В Выхине-Жулебине проведут «веселые старты» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» проведет в среду, 4 апреля, для жителей Выхина-Жулебина «веселые старты». Принять участия в шуточных соревнованиях могут семьи района. Об этом рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
— Энергичные, веселые и увлекательные конкурсы и задания ждут вас и ваших близких 4 апреля в 12.00. В интерактив войдут задания на выносливость, скорость и сообразительность, а в финале гостей культурного центра ждут приятные сюрпризы, — уточнила Гуляева.
Мероприятие пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2.
Участие по предварительной регистрации. (вт)
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