В Саратове открыли памятник певице Лидии Руслановой

Монумент установили возле Саратовского областного центра народного творчества имени Руслановой. В годы Великой Отечественной войны артистка выступала перед солдатами, что и запечатлел автор скульптуры, заслуженный художник РФ Андрей Щербаков — Русланова в традиционном русском наряде улыбается зрителям.

"Мы восстанавливаем историческую справедливость и даем возможность молодому поколению осознать, кто наши земляки.

Валерий Радаев. Это памятник самой русской песне", — сказал в ходе церемонии открытия глава Саратовской области

Русланова родилась в селе Чернавка Саратовской губернии в 1900 году, заслуженная артистка РСФСР. Основное место в ее репертуаре занимали русские народные песни. Одной из первых исполнила песню «Катюша».