На конференции «Яндекса» расскажут о цифровых технологиях в городе. Место держится в секрете, пустят не всех

Yet another Conference, посвященная применению новейших цифровых технологий в различных областях, проходит в Москве с 2010 года. В этом году YaC пройдет 29 мая. Место проведения конференции не раскрывается: известно только, что она состоится на необычной, новой для «Яндекса» площадке. Особое внимание уделят вопросу развития города: организован специальный трек «Человек и город: технологии для жизни». Сотрудники «Яндекса», интернет-магазина «Икеа» и других технологических проектов расскажут о своем опыте изменения логистики, навигации и других составляющих городской среды с помощью цифровых технологий. Приглашения на бесплатную конференцию получат те, чьи ответы в анкете организаторы сочтут самыми убедительными. Онлайн-эфир будет доступен всем — без регистрации. После завершения YaC в сети появятся записи всех докладов.