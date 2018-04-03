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Тема России отвлекла немцев от внутренней повестки и сыграла на руку Меркель
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Тема России отвлекла немцев от внутренней повестки и сыграла на руку Меркель 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Обострение конфликта с Россией заставило немцев забыть про дискуссию об исламе в Германии и повысило популярность сторонников канцлера Ангелы Меркель, сообщают немецкие СМИ.
Согласно опросу общественного мнения среди граждан ФРГ, тема ислама в стране отошла на второй план из-за «кризиса между Востоком и Западом», передает «ИноТВ» со ссылкой на Die Welt. 44% немцев беспокоит «обострение конфликта с Россией».
На фоне этого блок партий ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, вновь набрал популярность среди жителей Германией, получив 33% поддержки. В свою очередь, Социал-демократическая партия, Левая партия и «Альтернатива для Германии» потеряли по одному проценту. СДПГ поддерживают 18% немцев, АДГ — 13%, Левую партию — 9,2%.
По мнению главы немецкого Института социальных исследований и статистического анализа Forsa Манфреда Гюльнера, уровень одобрения ХДС/ХДС вырос после прекращения дискуссии об исламе в ФРГ.
Напомним, на прошлой неделе о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых была и Германия.
В марте Меркель назвала ислам неотъемлемой частью Германии. До этого заявление о мусульманах и их роли в Германии глава МВД Хорст Зеехофер высказывал в СМИ, противопоставив себя экс-президенту Кристиану Вульфу и канцлеру Меркель. По словам Зеехофера, «ислам не относится к Германии», которую «формировало христианство с выходными по воскресеньям, религиозными праздниками — Пасхой, Троицей, Рождеством».
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