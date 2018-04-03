Анна Чурина: Мы с мужем смотрим в одном направлении

В апреле на экраны выходит фильм «Холокост», в котором сыграла Анна Чурина . О съемках и трудностях, с которыми пришлось столкнуться в их процессе, актриса рассказала « Вечерке».

— Анна, судя по вашей занятости, много снимаетесь?

— Работы, к счастью, немало. В апреле выходит фильм «Холокост» Константина Фамма, состоящий из нескольких новелл. Я снималась в одной из них под названием «Брут» вместе с Филиппом Янковским , где мы играем немецкую супружескую пару. Новеллы по отдельности участвовали в фестивалях и получили призы, а теперь состоится премьера объединенного фильма. А летом, 21 июня, выходит военный фильм Павла Дроздова «Прощаться не будем», там я сыграла защитницу Твери

— В киноленте «Прощаться не будем» вы играли вместе с дочерью…

— Да, со мной снялась моя дочь Ксения. Ей было 10 лет во время съемок. А ее родителей играют Лена Захарова и Саша Робак.

— А над чем сейчас работает ваш муж и отец Ксении — режиссер и сценарист Алексей Петрухин

— Он снимает третий фильм «Училка-2. Испытание», рассказывающий о трагедии «Норд-Оста».

— И вы играете одну из заложниц?

— Да, а в роли моего супруга — Андрей Мерзликин . С Андреем мы много работали и в театре, и в кино. В спектакле Владимира Мирзоева «Предательство» играли любовников, а вот сейчас «доросли» до супружеской пары.

— Известно, что ваш муж работал в спецслужбах, и этот опыт наверняка помог ему снимать достоверную картину о захвате заложников?

— Конечно, этот опыт ему помогал в работе над картиной. В фильме много боевых сцен, Алексей хорошо разбирается в этом.

— Когда вы выходили замуж, видели творческий потенциал в будущем супруге?

— Нет. Он просто понравился мне как человек, как мужчина. Наш брак не по расчету. Просто мы с Алексеем смотрим в одном направлении. И он, и я — из благополучных семей. В нем воспитан культ семьи. Для меня тоже семья на первом месте.

— В «Вие-2» вы сыграли вместе с Арнольдом Шварценеггером . Как впечатления?

— Он приходил гримироваться в общую гримерку, где были только исполнители главных ролей. Я играю главную женскую роль — жену английского путешественника. По мужской харизме Шварценеггер напоминает мне Максима Суханова — горящий глаз, интерес ко всему, что происходит. Арнольд постоянно ведет какие-то пресс-конференции, общается с поклонниками.

— Не думали о карьере в Голливуде

— Не знаю… Я окончила Институт иностранных языков. Конечно, все в наших руках, так что поживем — увидим. Все может быть… Но о Голливуде, если честно, я никогда не мечтала. Когда жила в Европе, чувствовала себя там чужой. А в Америке плохо с театром. Вообще Голливуд — это миф, легенда. Зачем он мне?

— У вас настал звездный час?

— У каждого овоща свое время. У меня были моменты отчаяния, но я взяла себя в руки и поняла, что надо верить, и все произойдет. Кино сегодня стало очень клановым, это огорчает. Я люблю театр, но на сцене еще себя не проявила. А хотелось бы… Я родилась в городке на Урале, и там был только любительский детский театр, где я играла. Тогда я и поняла — это мое.

СПРАВКА

Анна Чурина — актриса кино и театра. Окончила институт иностранных языков, затем поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Снялась в фильмах «Костяника. Время лета», «Осторожно, дети», «Училка» и в обеих частях «Вия».