Начальник отдела МВД по Дмитровскому району примет жителей 7 апреля

Начальник отдела МВД России по Дмитровскому району полковник полиции Павел Морозов проведет прием жителей в субботу, 7 апреля. Время приема — с 11.00 до 14.00. Об этом сообщили в пресс-центре УВД по САО.

— Все желающие могут обратиться к главку ОМВД за консультацией по вопросам хода дела и оформления заявлений, а также с благодарностью или жалобой на работу правоохранительных органов, — пояснил сотрудник пресс-центра.

Кроме того, заместитель начальника отдела полиции подполковник Андрей Сердюков будет осуществлять прием по вторникам, 3, 10, 17 и 24 апреля. Заместитель начальника отдела подполковник Николай Панов будет давать консультации по средам, 4, 11, 18 и 25 апреля. Каждый четверг, 5, 12, 19 и 26 апреля, жителей будут принимать заместитель начальника следственного отделения майор Константин Косырев и заместитель начальника по оперативной работе Руслан Арискин. А помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник Игорь Шрамко будет проводить консультации по пятницам, 6, 13, 20 и 27 апреля. Начало всех консультаций в 16.00, продолжительность — три часа.

Записаться на прием можно по телефону 8 (495) 483-56-33. Напомним, районный отдел МВД в Дмитровском располагается по адресу ул. Яхромская, д. 11. (мю)