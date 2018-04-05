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Черная среда: уфимцы устроили давку в очереди к Тимати, чтобы попробовать фирменные бургеры
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Черная среда: уфимцы устроили давку в очереди к Тимати, чтобы попробовать фирменные бургеры 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Столичная знаменитость вчера лично прибыл в столицу Башкирии, чтобы открыть уфимский ресторан своей сети, а также бутик фирменной одежды. Вещи в этот день решили уфимцам бесплатно не раздавать, зато расщедрились на халявные бургеры. Чтобы слопать булку с котлетой, собственноручно приготовленные самим Тимати, на площади перед Гостиным двором собралось несколько сотен молодых людей. Сам артист расположился на сцене. Здесь вместо диджейских вертушек была установлена жаровня, на которой, словно пластинки, Тимати вертел фирменные котлеты.
Те, кому не светило добраться до бесплатной булки с котлетой, старались запечатлеть историческое событие на телефон.
Счастливые обладательницы бургеров не спешили их уминать. Главное — похвастаться добычей перед подписчиками в соцсетях.
Когда страждущие фастфуда поняли, что лакомства на всех может не хватить, то начали штурмом брать металлоискатель перед сценой.
По свидетельствам урвавших звездный бургер, многих из них к вечеру настигло внезапное несварение желудка. Зато участие в кулинарном шоу запомнится им надолго.
Из-за ажиотажа и агрессивного настроя диких любителей фастфуда Тимати решил свернуть лавочку раньше намеченного срока.
Победители в схватке с толпой удовлетворенно пожирали трофей от Black Star.
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