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Президент Кыргызстана потребовал искоренить коррупцию в МВД
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Президент Кыргызстана потребовал искоренить коррупцию в МВД 

Мир24 1 час назад
Уровень коррупции в системе МВД Кыргызстана слишком высок, и следует принять жесткие меры по ее искоренению. Об этом на встреча главой МВД Уланом Исраиловым заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков, передает телеканал «МИР 24».
«Глава государства констатировал статистические данные, которые говорят о высоком уровне коррупции в системе МВД, а также о многочисленных неправомерных действиях сотрудников милиции», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Президент заметил, что органы внутренних дел в последнее время усилили работу по противодействию коррупции, хотя до достижения цели еще далеко, и попросил «не сбавлять темпа в реализации поставленных задач». Делать это, уверен Жээнбеков, необходимо в «тесном взаимодействии с населением».
Напомним, что об усилении борьбы с коррупцией Жээнбеков заявил в феврале нынешнего года на заседании Совета безопасности Кыргызстана. Он потребовал проверить каждого сотрудника правоохранительных, надзорных и судебных органов на коррупцию и соответствие занимаемой должности.
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