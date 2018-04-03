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Климов: из законов надо убрать «серые зоны» для финансирования антироссийской деятельности
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Климов: из законов надо убрать «серые зоны» для финансирования антироссийской деятельности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское законодательство должно быть усовершенствовано в части устранения серых зон, позволяющих финансировать антигосударственную деятельность. Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатор Андрей Климов.
"Мы, конечно, должны дорабатывать наше законодательство
У нас многое есть, но не все, у нас есть серые зоны, которые позволяют финансировать до сих пор людей, занимающихся очевидно подрывной, антигосударственной деятельностью не против конкретного человека, партии или группы людей, а государства российского", — сказал он журналистам.
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