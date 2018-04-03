Климов: из законов надо убрать «серые зоны» для финансирования антироссийской деятельности

"Мы, конечно, должны дорабатывать наше законодательство

У нас многое есть, но не все, у нас есть серые зоны, которые позволяют финансировать до сих пор людей, занимающихся очевидно подрывной, антигосударственной деятельностью не против конкретного человека, партии или группы людей, а государства российского", — сказал он журналистам.