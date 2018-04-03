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Денис Мантуров и Рустам Минниханов обсудили выполнение промышленных программ в Республике Татарстан
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Денис Мантуров и Рустам Минниханов обсудили выполнение промышленных программ в Республике Татарстан 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
3 апреля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В ходе беседы были затронуты вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, а также направления по взаимодействию Минпромторга России и Республики Татарстан в текущем году.
Необходимо отметить, что глава Минпромторга России посещал регион в январе текущего года. В ходе визита Министр осмотрел ряд казанских предприятий и их продукцию. Речь идет об опытно-конструкторском бюро имени М. П. Симонова и Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.
Очередная двусторонняя встреча Дениса Мантурова с Рустамом Миннихановым состоялась уже в феврале. Таким образом, обсуждение совместных проектов проходит в оперативном режиме.
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