Денис Мантуров и Рустам Минниханов обсудили выполнение промышленных программ в Республике Татарстан

В ходе беседы были затронуты вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, а также направления по взаимодействию Минпромторга России и Республики Татарстан в текущем году.

Необходимо отметить, что глава Минпромторга России посещал регион в январе текущего года. В ходе визита Министр осмотрел ряд казанских предприятий и их продукцию. Речь идет об опытно-конструкторском бюро имени М. П. Симонова и Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова

Очередная двусторонняя встреча Дениса Мантурова с Рустамом Миннихановым состоялась уже в феврале. Таким образом, обсуждение совместных проектов проходит в оперативном режиме.