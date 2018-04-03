Под силу ли нам создать единое почтовое пространство на территории СГ

Кемеровская область, Другой острый вопрос: насколько быстро идут письма из Беларуси Россию и обратно? Чтобы ответить на него, «СОЮЗ» провел эксперимент «Контрольное письмо». 14 декабря 2017 года мы напечатали талон, который нужно было заполнить и отправить в московский и минский офисы редакции из любой точки Беларуси и России. Было получено более 200 писем из самых разных регионов. В Беларуси самой активной по количеству отправлений оказалась Витебская область, в России — Краснодарский край Москва … В общей сложности ваши почтовые отправления преодолели 200 тысяч километров!

Самый главный итог нашей акции таков: несмотря на повальное увлечение гаджетами, белорусы и россияне по-прежнему пишут письма, доверяют свои сокровенные мысли бумажному листочку. А это значит, что вопросы, которые возникли у читателей в ходе акции, необходимо решать.

Первый вопрос — стоимость. В Беларуси и России есть тарифы на услуги по пересылке внутренней почты и на пересылку международной корреспонденции. Простое письмо весом до 20 грамм в любой уголок России можно отправить за 22 российских рубля, в Беларуси — за 0,42 белорусских рубля — примерно 12 российских рублей.

Тарифы внутри страны регулируются национальными законодательствами, и разная цена отчасти понятна: Россия страна большая, Беларусь — поменьше…

А вот международная доставка вызывает вопросы. Например, отправить из России простое письмо в Беларусь стоит около 49 рублей. Как до Америки или Китая . Вот только расстояние от Москвы до Минска чуть больше 700 км, а от пограничного Витебска и того меньше — всего 490 км, это езды на машине всего 6 часов. Тогда как от Москвы до Вашингтона примерно 7824 км по прямой, на самолете надо лететь около 10 часов. Из Беларуси отправить письмо в Россию стоит примерно столько же — 1,50 рубля, примерно 45 российских. Принцип тот же, отправка идет по международному тарифу. Получается, что письма по территории Союзного государства идут, как иностранная корреспонденция.

Почему отправить письмо в Брест стоит столько же, как и в далекий Нью-Йорк

Второй вопрос — сроки доставки. Здесь немало загадочного. Судите сами. Самые дальние точки отправления находятся в Приморском крае почти в 9800 километрах от Минска: из Владивостока в белорусский почтовый ящик письмо попало уже через 14 дней. А вот из села Анучино, что в 9676 километрах от Минска, письмо дошло за 6 дней.

Читатель из Москвы Геннадий Прудников, родом из Могилевской области, рассказывает: «В начале 1990-х жил я в подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад).

Из Красного Берега, что на Жлобинщине Гомельской области, до Загорска и назад письма доходили за 5-7 дней. А сейчас идут около двух недель. Бывали случаи, что корреспонденция доходила и за 20, и даже за 25 дней».

Что касается Беларуси. Дольше всех шли письма из Гомельской и Витебской области — почти 19 дней. При этом расстояние от Гомеля до Москвы около 640 км, а от Витебска всего 490 км. Белорусская столица тоже удивила — письма, отправленные в Москву одновременно, пришли на 12-й, 14-й и 17-й день. Почему письмо из соседнего Брянска идет в Минск дольше, чем из Владивостока или Благовещенска, или почему с Витебска оно добирается до Москвы почти две недели? Конечно, в некоторых случаях можно списать несколько дней на выходные: часть отправлений попадала на новогодние и рождественские праздники.

Почтовые ведомства уверяют, что путешествие писем не затягивается. Из комментариев следует, что каждый отвечает за прохождение письма, но только на своей территории.

Есть утвержденные правила по оказанию почтовых услуг России, и в них прописаны конкретные сроки доставки отправлений разного класса для писем, бандеролей и посылок. Точно такие же правила и сроки доставки есть в Беларуси, а вот единых правил и нормативов доставки корреспонденции по Союзному государству нет.

Союзному государству уже третий десяток лет. Может, пора прописать единые правила по оказанию почтовых услуг?

При этом благодаря Союзному государству обмен почтовыми отправлениями с товарными вложениями между нашими странами проводится в упрощенном режиме, без оформления таможенных деклараций. Это позволяет также осуществлять перевозки почтовых отправлений между двумя странами без открытия процедур таможенного транзита. Может, пора прописать и единые правила по оказанию почтовых услуг?

прямая речь

Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:

— РУП «Белпочта» регулярно проводятся проверки сроков пересылки и качества обработки международной письменной корреспонденции как в рамках Всемирного почтового союза, так и Регионального содружества в области связи (РСС). В результате этих проверок устанавливаются ориентировочные сроки пересылки простой письменной корреспонденции, с которыми можно ознакомиться на сайте РУП «Белпочта» www.belpost.by.

Для пересылки международных почтовых отправлений используется наземный (железнодорожный и автомобильный) и воздушный транспорт. Оптимальное взаимодействие между всеми видами применяемого транспорта обеспечивает продуманная логистическая схема.

Сроки доставки международных почтовых отправлений зависят от страны подачи отправления, т.к. план направления и перевозчика выбирает оператор почтовой связи страны отправки. Согласно требованиям статей Актов Всемирного почтового союза, назначенный оператор страны подачи по своему усмотрению направляет депеши для прямой перегрузки в транзитный аэропорт на авиарейсы, выполняемые одной и той же авиакомпанией, или, если это невозможно, на авиарейсы, выполняемые другими авиакомпаниями. Для прямой перегрузки между бортами самолетов, эксплуатируемых различными авиакомпаниями, назначенный оператор страны подачи должен предварительно договориться с обеими авиакомпаниями.

Таким образом, назначенный оператор страны подачи должен предпринимать все меры по быстрой доставке отправлений в страну назначения.

С целью сокращения сроков доставки международных почтовых отправлений в страны — члены Всемирного почтового союза РУП «Белпочта» заключены соглашения с 4 иностранными авиаперевозчиками и ОАО «Авиакомпания Белавиа».

Контроль за доставкой международных почтовых отправлений осуществляется с помощью международной почтовой системы IPS, разработанной Всемирным почтовым союзом, и автоматизированной системы «Слежение».

Павел Иванов , руководитель Департамента планирования блока Логистики «Почты России»:

— Стоит отметить, что средний срок доставки 80% корреспонденции между Белоруссией и Россией составляет 8 дней.

Эксперимент «СОЮЗа» нельзя считать полностью релевантным по двум причинам. Во-первых, запуск эксперимента совпал с периодом пиковой нагрузки на логистическую почтовую инфраструктуру обеих стран, связанным с предновогодними распродажами в интернет-магазинах. В этот период сроки доставки международных почтовых отправлений незначительно увеличиваются из-за лавинообразного увеличения объемов входящей почты. Во-вторых, в эксперименте принимают участие нерегистрируемые почтовые отправления, календарные штемпели на которых фиксируют только дату отправки и дату поступления в отделение адресата. При этом в случае необходимости невозможно отследить сторону и пункт, на котором произошло замедление доставки. Для повышения релевантности эксперимента рекомендуем отправлять регистрируемые почтовые отправления. «Почта России» и Почта Беларуси взаимодействуют в рамках Всемирного почтового союза, Ассоциации ПостЕвропа, а также в рамках Регионального содружества в области связи. Сроки доставки международного почтового отправления по территории России от места отправки до места международного почтового обмена строго регламентированы, контролируются Роскомнадзором и составляют от 2 дней в зависимости от места расположения населенного пункта отправителя. Среднее время обработки международных почтовых отправлений в местах международного почтового обмена в России составляет около 1 суток — это время с момента поступления отправления в ММПО до момента его отправки в страну назначения или внутри России.

Со своей стороны «Почта России» ведет систематическую работу по развитию логистической инфраструктуры. В 2017 году «Почта России» обновила свой транспортный парк. Было приобретено 45 новых почтовых вагонов, а также обновлено 15% автотранспортного парка.