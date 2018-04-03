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Потерявшая миллионы UTair охотится за пассажирами в соцсетях
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Потерявшая миллионы UTair охотится за пассажирами в соцсетях 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Авиакомпания UTair развернула активную кампанию в Facebook. В размещенных рекламных текстах пользователям сообщается, что UTair — самый пунктуальный российский авиаперевозчик, а в самолетах компании есть комфортный бизнес-класс.
Не исключено, что активизация перевозчика в соцсетях связана со слабыми показателями продаж. Эту гипотезу отчасти подтверждает информация, полученная ИА «Уралинформбюро», что называется, из первых уст.
"К 29 марта Utair продал 25,8% от всех билетов на даты матчей чемпионата мира в Екатеринбург, Казань, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи", — говорится в распространенном на днях пресс-релизе авиакомпании.
Очевидно, что путешественники не жалуют авиакомпанию. Под рекламными постами в Facebook пассажиры клянут UTair последними словами и обещают больше не пользоваться ее услугами.
"Самая ужасная авиакомпания когда либо я летал…больше никогда в жизни не полечу с этой авиакомпаниой, и не советую"; «Я аж три раза летала просто ужас стюардессы грубы вапше не хотять разговаривать отвечает грубо и кормять просто ужас. Почему три раза просто надо было срочно и так получилось билет был только на эту конпанию. И цены дорого», — пишут пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Не нравятся людям и хваленый UTair бизнес-класc. «Бизнес класс с занавесочкой конечно сильно никаких удобных сидений», — написала в комментариях к рекламному сообщению авиакомпании Инна Рыкова.
Отсутствие лояльности со стороны клиентов, скорее всего, влияет и на финансовые показатели компании. По данным Финмаркета, чистая прибыль UTair по РСБУ в 2017 году уменьшилась в 11 раз — до 101,085 миллиона рублей. А выручка упала на 3,2%. На 1,8% уменьшилась и себестоимость продаж.
Стоит отметить, что в конце 2014 года общий долг UTair с учетом лизинговых платежей составлял около 170 миллиардов рублей. Основной кредитор компании — Альфа-банк подал в суд 25 исков, в том числе о признании UTair банкротом, но затем стороны договорились о реструктуризации долга.
Ранее по теме: Чистый убыток UTair превысил 22 миллиарда UTair оштрафовали за «тайные» активы за рубежом
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