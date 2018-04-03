Криминальный мир России готовится к очередному сражению

Через год завершается 10-летний срок заключения одного из самых влиятельных в России криминальных авторитетов Тариэла Ониани, известного также как Таро.

Издание отмечает, что Таро досиживает свой срок в колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Оренбургской области , однако как только он выйдет за лагерные ворота, по стране прокатится невидимое криминальное цунами. Так что, по мнению журналистов издания, Россия стоит на пороге очередного сражения на полях третьей воровской войны.

Первая такая война, самая кровавая, разыгралась во второй половине 40-х прошлого столетия, когда друг друга резали воры-отрицаловщики и воры-фронтовики (один был даже Героем Советского Союза), которых в лагерях называли «суками».

Вторая началась в 50-х благодаря Никите Хрущеву, который свез всех советских воров в законе в одну зону, чтобы они «перевоспитывались».

Третья вспыхнула в 90-х, когда воровской кодекс резко обесценился, воровские понятия попутались и стала стираться граница между кастой профессиональных воров и представителями национальной элиты. У истоков этой войны стояли четыре упомянуты вора-«генералиссимуса».

Как пишет газета сейчас в России, по данным на март нынешнего года, более 400 активных «коронованных» воров, около 100 из них — в заключении, 20 — в розыске, 30 — под следствием. Национальный состав «корпуса воров» таков: грузины — 56%, русские — 12%, армяне и езиды — по 7%, азербайджанцы — 4%, абхазы — 3%, чеченцы и евреи — по 2%.

Что же касается Таро, он первым провозгласил равноправие «подземного ордена» воров и цивильного мира наживы, официально зарегистрировав в 2006 году в Министерстве юстиции свою коммерческую фирму — ЗАО «Экспресстрейд».

В январе 2009 года, как пишет газета, эта фирма «по торговле химическими веществами» официально прекратила свое существование, а в июне 2009-го Ониани был задержан и арестован по обвинению в похищении бизнесмена.

Однако Таро оставил в Москве своего цивильного, ни разу не судимого партнера, бывшего советника посла Грузии в РФ Гелу Церцвадзе, с которым поровну делил акции ЗАО «Экспресстрейд».

В настоящее время, по данным газеты, в столице существует разветвленная сеть коммерческих предприятий, созданная Церцвадзе. Как пишет издание, эта команда уже приготовила хлеб, и соль для радушной встречи «воровского князя»: «Приходи, Таро, и рассуди нас не по законам ментовским, а по понятиям воровским!»