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О паломнических обычаях рассказали на лекции в библиотеке на Клары Цеткин
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О паломнических обычаях рассказали на лекции в библиотеке на Клары Цеткин 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В библиотеке №21 на Клары Цеткин в воскресенье, 1 апреля, прошло мероприятие «Духовные традиции». Профессор МГУ, катехизатор храма святых Царственных Страстотерпцев Леонид Бандорин познакомил участников с богатыми церковными и народными традициями, касающимися русских праздников.
— Леонид Бандорин также затронул в своей лекции темы паломничества и паломнических обычаев, — поделился представитель администрации библиотеки.
Напомним, Центральная библиотека №21 расположена по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (ео)
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