О паломнических обычаях рассказали на лекции в библиотеке на Клары Цеткин

В библиотеке №21 на Клары Цеткин в воскресенье, 1 апреля, прошло мероприятие «Духовные традиции». Профессор МГУ , катехизатор храма святых Царственных Страстотерпцев Леонид Бандорин познакомил участников с богатыми церковными и народными традициями, касающимися русских праздников. — Леонид Бандорин также затронул в своей лекции темы паломничества и паломнических обычаев, — поделился представитель администрации библиотеки. Напомним, Центральная библиотека №21 расположена по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (ео)