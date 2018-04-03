О паломнических обычаях рассказали на лекции в библиотеке на Клары Цеткин 

В библиотеке №21 на Клары Цеткин в воскресенье, 1 апреля, прошло мероприятие «Духовные традиции». Профессор МГУ, катехизатор храма святых Царственных Страстотерпцев Леонид Бандорин познакомил участников с богатыми церковными и народными традициями, касающимися русских праздников.
— Леонид Бандорин также затронул в своей лекции темы паломничества и паломнических обычаев, — поделился представитель администрации библиотеки.
Напомним, Центральная библиотека №21 расположена по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (ео)