На первое место среди обращений новогиреевцев на портал «Наш город» выдвинулась тема неубранных контейнерных площадок

В связи с потеплением тема навалов снега на газонах и гололеда на троуарах постепенно уходит на взадний план. На портале «Наш город» все больше сообщений о плохой уборке.

Активно жаловаться на работу сотрудников коммунальных службпо уборке мусора стали жители нашего района. Пользователь под ником Кузя Кузина с Утренней улицы, 22, корпус 1 (сообщение №20151094); Николай Ильяшенков с Зелёного проспекта, 56 (сообщение №20149633); Ксения Лазарева с Утренней улицы, 18, корпус 1 (сообщение №20151076) и другие сообщают о замусоренных контейнерных площадках, которые долгое время никто не убирает.

Все эти сигналы не остаются без ответа и внимания. Работы по приведению контейнерных площадок в в удовлетворительное санитарное состояние по указанным адресам были выполнены. Глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв сообщил заявителям, что обслуживающему персоналу указано на то, что нарушения правил санитарного содержания контейнерных площадок недопустимы.

Фото — Наш город.