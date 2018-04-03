Губернатор назвал голос великой Руслановой богатством нации

Саратове сегодня открыли памятник Лидии Руслановой . Монумент олицетворяет непревзойденную мощь голоса великой певицы, и настоящей русской песни. -Ее голос и сегодня поражает своей непревзойденной мощью и выразительностью, — отметил губернатор Радаев. — В ней — всё лучшее, что живёт в душе народной: сила, упорство в раскрытии своего дара, любовь к Родине. Имя «Лидия Русланова» напоминает нашу бесконечную степь, степь, фронтовые теплушки и землянки, валенки, любимую Волгу. С этими песнями шли в бой, восстанавливали страну, отмечали семейные праздники. Голос Руслановой, впервые зазвучавший здесь, в Саратове, объединял, радовал, восхищал. Скульптура — знак уважения всем работникам культуры, что трудятся рядом с нами.

Губернатор назвал искусство, как и голос Руслановой, богатством нации, и подчеркнул, что в области трудятся порядка 10 тысяч культурных работников, которые воспитывают талантливую молодежь, берегут уникальные творческие направления, такие как саратовская гармоника, наша театральная и живописная школы.