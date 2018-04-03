Ленобласть предложит два участка под Гатчиной для университетского городка СПбГУ

"Глава Ленинградской области поставил перед группой задачу до конца мая вынести на рассмотрение градостроительного совета для оценки представителями СПбГУ и Минэкономразвития концепций размещения кампуса вуза на двух площадках Гатчинского района: в поселках Тайцы и Верево. Министерству и университету будет дан полный паспорт земельных участков, предоставлена информация о возможностях инженерного обеспечения, дорожно-транспортного обслуживания, климатическая характеристика поселений, предложения по площадному и объектному планированию территорий и другие параметры", — сказали в пресс-службе.

Ранее Дрозденко сказал журналистам, что Ленинградская область заинтересована в размещении кампуса СПбГУ на своей территории.

Интересным вариантом размещения глава региона считает земельный участок, примыкающий к памятнику культурного наследия — усадьбе Демидовых в Тайцах. В этом году Ленинградская область начинает проект по реставрации этой усадьбы. Для университетского кампуса могут предоставить соседний участок площадью примерно 180 гектаров, который при этом не обременен охранными обязательствами и другими ограничениями. Рядом с ним проходит железная дорога и две автомобильные трассы.

Разработка концепции создания единого университетского городка ведется с мая 2016 года. Для проработки предложений создали федеральную рабочую группу под эгидой Минэкономразвития.