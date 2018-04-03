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Понимать шутки и узнавать цитаты: что должен прочесть каждый, говорящий по-русски?
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Понимать шутки и узнавать цитаты: что должен прочесть каждый, говорящий по-русски? 

Вологда.рф 2 часа назад
У книг не бывает срока годности, однако «знак качества» появляется со временем. Списки рекомендуемой литературы, составленные в школе, порой составляют львиную долю произведений, которые «должен прочитать каждый».
Исследования, в основе которых лежат опросы и анализ упоминаемости текстов в разные эпохи, помогли составить перечень самых популярных произведений. Как утверждают специалисты, каждый русскоговорящий человек должен прочитать их, чтобы понимать общество, в котором живет, чтобы говорить с окружающими на одном языке: узнавать цитаты, понимать шутки, считывать образы, распознавать модели поведения.
По степени важности для понимания культурного кода общества одними из первых стоят книги: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Евгений Онегин» А. Пушкина, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Война и мир» Л. Толстого, «Герой нашего времени» М. Лермонтова, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, «Мертвые души» Н. Гоголя, «Анна Каренина», Л. Толстого. Вошли в этот список и зарубежные произведения, такие как: «Маленький принц» А. Эксюпери, «1984» Дж. Оруэлла, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса и даже «Гарри Поттер» Дж. Роулинг.
Несколько десятилетий назад за этими книгами стояли в очередях, сейчас же их можно найти в книжном магазине. Разнообразие выбора представлено и в одном из старейших магазинов Вологды — «Источник» на ул. Мира, 14. Также там можно и заказать необходимую книгу, если ее нет на книжной полке.
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