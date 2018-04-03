Понимать шутки и узнавать цитаты: что должен прочесть каждый, говорящий по-русски?

У книг не бывает срока годности, однако «знак качества» появляется со временем. Списки рекомендуемой литературы, составленные в школе, порой составляют львиную долю произведений, которые «должен прочитать каждый».

Исследования, в основе которых лежат опросы и анализ упоминаемости текстов в разные эпохи, помогли составить перечень самых популярных произведений. Как утверждают специалисты, каждый русскоговорящий человек должен прочитать их, чтобы понимать общество, в котором живет, чтобы говорить с окружающими на одном языке: узнавать цитаты, понимать шутки, считывать образы, распознавать модели поведения.