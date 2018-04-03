Лучший чтец на Ямале живет в Ноябрьске

На Ямале подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Им стал пятнадцатилетний ноябрьский школьник Артур Шамсиев, набравший наибольшее количество баллов. Они поедет на финал конкурса в международный детский центр «Артек».

«За звание лучшего чтеца боролись тридцать два школьника со всех уголков Ямала, — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» заведующая отделом мониторинга и развития библиотечного дела Национальной библиотеки ЯНАО Варвара Полозова. — Участники читали отрывки из прозы российских и зарубежных писателей. Причем ярких выступлений было больше у мальчиков, чем у девочек. Жюри было нелегко выбрать лучших из такого количества талантливых молодых чтецов».