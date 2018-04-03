Лучший чтец на Ямале живет в Ноябрьске 

На Ямале подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Им стал пятнадцатилетний ноябрьский школьник Артур Шамсиев, набравший наибольшее количество баллов. Они поедет на финал конкурса в международный детский центр «Артек».
«За звание лучшего чтеца боролись тридцать два школьника со всех уголков Ямала, — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» заведующая отделом мониторинга и развития библиотечного дела Национальной библиотеки ЯНАО Варвара Полозова. — Участники читали отрывки из прозы российских и зарубежных писателей. Причем ярких выступлений было больше у мальчиков, чем у девочек. Жюри было нелегко выбрать лучших из такого количества талантливых молодых чтецов».
Школьники декламировали отрывки из своих любимых прозаических произведений. Как и в предыдущие годы, они обращались к произведениям на тему Великой Отечественной войны. Со сцены звучали отрывки из произведений Сергея Довлатова, Анатолия Приставкина, Виктора Драгунского, Валентина Постникова, Бориса Ганаго. Многие конкурсанты чаще останавливали свой выбор на произведениях русских классиков: Максима Горького, Федора Достоевского, Тэффи. Также школьники выбирали произведения ямальских авторов — повесть «Белый ягель» Анны Неркаги.
Конкурс «Живая классика» проводят седьмой год при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства образования и науки РФ. Популярность конкурса растет с каждым годом. Как отметили в профильном ведомстве, «Живая классика» повышает интерес к чтению, способствует расширению кругозора детей, знакомит их с современной и зарубежной литературой, произведениями местных авторов.