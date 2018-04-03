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Экс-директор интернет-ТВ «Малина» может стать подозреваемой в мошенничестве
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Экс-директор интернет-ТВ «Малина» может стать подозреваемой в мошенничестве 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ЕАН
Арбитрижный суд Свердловской области провел второй заседание по иску Ольги Чебыкиной и ее мужа Ярослава Савина к интернет-телевидению «Малина», которые требуют выплатить им 2 миллиона рублей.
Наша позиция — долг фиктивный, создан оппонентами специально на основании поддельных документов. Позиция Чебыкиных и Дегай прямо противоположна нашей. И внезапно в ходе заседания звучит сенсационное заявление. Представители Дегай фактически утверждают: при разделе активов она обманула Четвертый канал. Передала ему по документам сайт «Малины», а фактически сохранила контроль над ним за собой» — заявил адвокат, представляющий интересы «Малины Медиа». Он добавил, что по всей вероятности Дегай вывела все активы, приобретенные на заемные средства, что является мошенничеством. Защитник намерен передать данную информацию в полицию.
Ранее кредитор Чебыкиной пиарщик Платон Мамотов утверждал, что супруги предоставили в суд поддельные документы, соглдасно которым они искусственно создали задолженность интернет-ТВ.
«Они заняли двадцать миллионов рублей якобы на развитие «Малины». И подделали 25 актов выполненных работ, чтобы этот займ не отдавать уже никогда. А теперь Дегай фактически признаётся в мошенничестве. Всё это, если честно, просто не укладывается в голове», — отметил Маматов.
Арбитражный суд обязал «Малину» вернуть 20 миллионов рублей Маматову. Следующее заседание по делу состоится 23 апреля.
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