Экс-директор интернет-ТВ «Малина» может стать подозреваемой в мошенничестве

Арбитрижный суд Свердловской области провел второй заседание по иску Ольги Чебыкиной и ее мужа Ярослава Савина к интернет-телевидению «Малина», которые требуют выплатить им 2 миллиона рублей.

Наша позиция — долг фиктивный, создан оппонентами специально на основании поддельных документов. Позиция Чебыкиных и Дегай прямо противоположна нашей. И внезапно в ходе заседания звучит сенсационное заявление. Представители Дегай фактически утверждают: при разделе активов она обманула Четвертый канал. Передала ему по документам сайт «Малины», а фактически сохранила контроль над ним за собой» — заявил адвокат, представляющий интересы «Малины Медиа». Он добавил, что по всей вероятности Дегай вывела все активы, приобретенные на заемные средства, что является мошенничеством. Защитник намерен передать данную информацию в полицию.

Ранее кредитор Чебыкиной пиарщик Платон Мамотов утверждал, что супруги предоставили в суд поддельные документы, соглдасно которым они искусственно создали задолженность интернет-ТВ.

«Они заняли двадцать миллионов рублей якобы на развитие «Малины». И подделали 25 актов выполненных работ, чтобы этот займ не отдавать уже никогда. А теперь Дегай фактически признаётся в мошенничестве. Всё это, если честно, просто не укладывается в голове», — отметил Маматов.

Арбитражный суд обязал «Малину» вернуть 20 миллионов рублей Маматову. Следующее заседание по делу состоится 23 апреля.