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Минэкологии не обнаружило разливов фильтрата на полигоне «Воловичи» в Коломне
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Минэкологии не обнаружило разливов фильтрата на полигоне «Воловичи» в Коломне 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Минэкологии проверили, как исполняются предписания, выданные МУП «Спецавтохозяйство», которое эксплуатирует полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе, по итогам проверки разливов фильтрата не обнаружено, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Выявлено, что предписания об устранении административных правонарушений полностью не исполнены», — отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.
По его словам, в частности, не соблюдаются интервалы при отсыпке тела полигона грунтами, выявлено складирование утильных автопокрышек на теле полигона. По всем этим фактам составлены протоколы об административном правонарушении, которые направлены в мировой суд Коломенского судебного района Московской области для привлечения к ответственности эксплуатирующей организации — МУП «Спецавтохозяйство».
В ходе проведения выездных проверок разливов фильтрата инспекторы не обнаружили. Ситуация на полигоне нормальная, объект эксплуатируется в штатном режиме.
Информация о ситуации на полигоне «Воловичи» доступна на сайте администрации городского округа: http://kolomnagrad.ru/.
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