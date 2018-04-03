Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Март-2018

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского края . Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы субъектов федерации, а также известные политические, экономические и общественные деятели.

Как и можно было ожидать, главным событием марта на Кубани стали прошедшие в регионе выборы президента, которые отразились и на информационной повестке в регионе. Так, Вениамин Кондратьев привлек внимание журналистов, исполнив гражданский долг на избирательном участке в станице Динской. К избирательному участку губернатор пришел вместе с супругой и детьми. Кондратьев рассказал, что голосование в их семье — это традиция. А уже 20 марта глава края встретился с председателем крайизбиркома Алексеем Черненко , который представил губернатору Кубани итоговый протокол выборов.

Важной для кубанских СМИ темой стала трагедия в Кемерово . Вместе с 50-ю тысячами жителей края Кондратьев принял участие в акции памяти по кузбасским жертвам. После трагедии губернатор поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко организовать проверку системы безопасности во всех торговых центрах региона.

СМИ упоминали участие мэра в кризисной ситуации, когда в Славянском микрорайоне города из-за утечки газа взорвалась одна из квартир в пятиэтажке. Мэр Краснодара побывал на месте взрыва и поучаствовал в руководстве работами по устранению завалов и в организации помощи жителям пострадавшего дома. В этот же день Первышов провел встречу с жителями пострадавшего дома, где сообщил, что жильцов временно поселят в гостинице.

Также градоначальник отреагировал на ЧП в Кемеровской области . На координационном совещании по обеспечению правопорядка он распорядился провести контрольные пожарно-тактические учения во всех крупных ТЦ и на Вишняковском рынке. Мэр, по данным кубанских СМИ, готовит обращение в ЗСК с предложением штрафовать владельцев незаконных ларьков во дворах.

И еще он присоединился к всекубанскому субботнику, высадив 45 сосен в городском саду вместе с кубанскими вице-губернаторами и краснодарскими вице-мэрами.

Важные мартовские события в жизни экс-владельца некогда крупнейшей торговой сети России пришлись на начало марта. 2 марта во время встречи с губернатором Кубани известный бизнесмен обсудил с главой региона совместные планы на будущее. Он подтвердил планы по спонсированию реконструкции кинотеатра «Аврора», заодно пообещав развивать детский и юношеский футбол, достраивать парк и поддерживать функционирование стадиона ФК «Краснодар». Здесь же миллиардер заявил, что хочет «пожить спокойной жизнью без лишней публичности».

Галицкий покинул совет директоров ПАО «Магнит». Это произошло после того, как в начале марта Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) удовлетворила ходатайство от ВТБ о покупке акций ПАО «Магнит» в размере 29,1%, ранее принадлежащий магнату. Кроме того, в прошлом месяце бизнесмен потерял 348 позиций в мировом рейтинге Forbes , заняв 550 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes 2018 года. Его состояние на 6 марта издание оценивает в $4,2 млрд

Пахомова часто упоминали, однако март оказался не очень богат на заметные события в курортной столице России . Так, одним из самых популярных сообщений о мэре стала информация о его участии в выборах президента России. Кроме того, СМИ активно описывали о вручение Пахомовым ордена молодой семье.

Пахомов совершил презентационный тур по нескольким российским городам, включая Тулу и Рязань . А в с своей епархии глава города проверил санитарное состояние и благоустройство Имеретинской низменности и выявил ряд недочетов.

5. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края — 220 (181)

Андрею Алексеенко после Кемеровской катастрофы пришлось вплотную заняться пожарной безопасностью региона. Под его руководством начались комплексные проверки ТРЦ региона. Как сообщил вице-губернатор, ревизии подверглись ТЦ «МореМолл» в Сочи и ТЦ «Красная площадь» в Новороссийске . В рамках проверок и учений отрабатывалась эвакуация посетителей торговых центров. Кроме того, Алексеенко анонсировал проверку работы системы оповещения населения в городах и поселениях, а также на предприятиях.

6. Юрий Бурлачко , спикер заксобрания Краснодарского края — 217 (110)

Журналистов заинтересовало участие в голосовании спикера ЗСК, который выполнил свой гражданский долг, отправившись на свой избирательный участок в поселке Афипский

Также Юрий Бурлачко председательствовал на очередной сессии ЗСК, где в первом чтении был принят актуальный для Кубани закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников долевого строительства.

Также важным событием стало принятие в первом чтении уникального для России закона о животноводстве. Юрий Бурлачко рассказал, что с помощью данного решения к 2023 году удастся выйти на производство 850 тыс. тон мяса в год и увеличить поголовье свиней до 3 млн Кроме того, Бурлачко возглавил региональный совет руководителей депутатских объединений ВПП «Единая Россия» Кубани.

Коробка на «Всероссийском форуме сельхозпроизводителей» сообщил о том, что это мероприятие — это хорошая площадка для расстановки приоритетов АПК.

Вице-губернатор прогнозировал развитие отрасли, о чем писали СМИ. Так, вице-губернатор заявил, что кубанские аграрии планируют побить рекорд урожайности, собрав не менее 15 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Кроме того, Коробка заручился поддержкой губернатора относительно его инициативы об ограничении продажи азовской рыбы в другие регионы. Что связал с борьбой с браконьерством. Вениамин Кондратьев предложил создать собственную региональную службу по борьбе с браконьерами и привлечь к этой работе казаков.

8. Николай Долуда , вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска — 147 (new)

А для главного казака Кубани самым резонансным событием оказался взлом официального сайта Кубанского казачьего войска накануне президентских выборов. На странице ресурса хакеры разместили два фейковых материала: обращение главы международного союза общественных объединений «Всевеликого войска Донского» Николая Козицына , который якобы заявил о своей поддержке «Комитета по освобождению Кубани» и «Кубанской народной республики». А также призыв игнорировать выборы президента.

9. Василий Швец , (вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона) — 110 (99)

Василий Швец посетил единый центр управления стадионом «Фишт» и оценил обеспечение болельщиков качественной мобильной связью и интернетом во время игр. Он сообщил, что системы связи, видеонаблюдения и информационной безопасности стадиона готовы к проведению матчей чемпионата мира по футболу.

Кроме того, вице-губернатор рассказал, что «Сочи Автодром» будет передан автономной некоммерческой организации «Росгонки», которая была создана специально для проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

10. Наталья Костенко , член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной дум — 105 (53)

Наталья Костенко второй месяц подряд замыкает ТОП-10 кубанских ВИП-ов. Попасть в рейтинг депутат в очередной раз смогла благодаря своей законотворческой активности, которой были посвящены большинство ее упоминаний в СМИ. В частности, парламентарий подготовила законопроект о запрете продажи и покупки «веселящего газа» (закиси азота) не по назначению. А также предложила дополнительно защитить заемщиков от навязываемых банками услуг.

Кроме того, СМИ сообщали, что Костенко разоблачила мошенническую схему с отъемом жилья в Краснодарском крае.