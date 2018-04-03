Корреспондент «СОЮЗа» побывал на родине российского космонавта Олега Новицкого

— А как Червень выглядит с высоты 500 километров? — спрашиваю у российского космонавта Олега Новицкого , для которого эти места родные.

— Его очень тяжело найти, а зимой вообще все сливается, — улыбается Олег Викторович. — Но однажды Червень все-таки попал в кадр, и я нашел свою школу, свой дом, сделал много снимков.

В Червене родились и сам космонавт, и его родители. Потому приезжает он сюда при любой возможности. Обнять маму Валентину Эдуардовну, поговорить с учителями и школьными друзьями. Интересуюсь, сам-то Олег Викторович помнит, как «заболел» небом?

— Двоюродный брат Игорь рассказал о Борисоглебском высшем военном училище летчиков, — вспоминает космонавт. — Во времена моей школьной жизни на ребят в форме смотрели с восхищением. Дома отнеслись к моему выбору с пониманием. Мама переживала больше, чем отец. Ей хотелось, чтобы я поступил в институт в Минске … Вызов из училища чуть задержался. Поэтому отец сел за руль «Жигулей», и мы помчались, я даже выпускной в школе пропустил. В училище приехали за 15 минут до окончания приема документов…

В детстве Олег очень любил футбол. Как оказалось, это был хороший стимул в учебе: если получал плохую оценку, тренировка отменялась. Всегда считал, что учитель прав, а родители ведут себя как надо. А еще святой для Олега является память о павших. Патриотизм, трудолюбие, порядочность — эти понятия человек должен впитывать с молоком матери, считает Олег Новицкий:

— Я благодарен моим учителям, они относились к нам замечательно. Очень нравились начальная военная подготовка, физкультура, география, физика, история…

А как вспоминают Олега педагоги? Ирина Хендогина, преподаватель географии, по-прежнему работает в той же средней школе № 2:

— Очень воспитанный мальчик, уравновешенный и аккуратный. Никогда не нарушал дисциплину, учился на четыре и пять. Олег всегда был готов к уроку, имел по географии пятерку. До сих пор помню, что сидел он на предпоследней парте в кабинете английского языка. Часто просил дополнительно выступить по той или иной теме. И его было интересно слушать…

Класс будущего космонавта был дружным, 22 ученика. По общему мнению, на Олега всегда можно было положиться. Одноклассница Анна Василевская вспоминает туристический слет:

— Олег проходит свою полосу препятствий и тут же возвращается, подбадривает, заваривает для всех чай. Он и сейчас, приезжая, позвонит, поздравит с праздником. Однажды приехал на вечер встречи одноклассников из Москвы . Мы ему: какой ты молодец! Он лишь усмехнулся: сколько тут ехать. Олег очень хороший парень, это особенно понимаешь с возрастом. Он очень любит маму Валентину Эдуардовну. У меня такое ощущение, что это ее любовь, вера в сына помогли ему взлететь…

Валентину Эдуардовну застаем во дворе скромного деревянного дома. Самодельная беседка, палисадник — все как у всех. Интересуюсь, что можно посоветовать родителям, чтобы вырастить такого любящего, внимательного и заботливого сына.

— Мы с мужем всем троим детям уделяли одинаковое внимание, и все они выросли чуткими и отзывчивыми, — обозначает первое правило Валентина Новицкая. — Всегда росли в труде, содержали и хозяйство, и огород. Гараж вместе построили.

— Говорят, Олег в школе всегда был одет с иголочки?

— Тогда все перешивалось и перевязывалось не по одному разу: 90-е годы были как послевоенные. Талоны дадут, а отоваривать их нечем. Я работала закройщицей, муж — водитель. Поскольку шила мужской ассортимент, то и одевала всех. Дети знают цену копейке. Поражаюсь: многие родители оберегают чадо как зеницу ока. Они обязаны это делать, но нельзя перебарщивать. Если дети помогают родителям, то это им только на пользу.

— Я верила во всех троих, не только в Олега, — продолжает Валентина Эдуардовна. — Знала: они должны добиться того, что им нравится. И никогда не навязывала свое мнение. У Олега проявилось стремление к авиации. Мой отец Эдуард Эдуардович перенес все тяготы войны, как и родители мужа. Для нас День Победы и День освобождения Беларуси — святое. Всегда дети и внуки приезжают, чтобы сходить на кладбище помянуть предков. Так и должно быть. Ведь то, как мы теперь живем — заслуга старшего поколения…

В 2013 году в школе, где учился Олег Новицкий, создали музей космонавтики. В основе экспозиции то, что подарил Олег Викторович, вернувшись с орбиты — командирские часы, планшеты, шлемофон, слегка потертая белая перчатка, в которой спускался в капсуле. Здесь же флажок Червеня, побывавший в космосе.

Татьяна Алешкевич, директор школы № 2, гордится «звездным» выпускником:

— С экскурсиями к нам приезжают школьники со всего района. Сотрудничаем с российским Центром управления полетами . Всегда участвуем в космической олимпиаде в городе Королеве . Наш Игорь Хританович получил серебряную медаль, сегодня он соискатель специального фонда Президента Беларуси.

К СЛОВУ

По приглашению Олега Новицкого дети из Червеня посетили подмосковный Королев. Космонавт находился в полете, а его коллеги подарили ребятам ценные подарки. В День независимости Беларуси Червень принимал делегацию из Королева: об этом напоминает макет знаменитой ракеты «Союз», на которой стартовал Олег Новицкий.

И сам он при возможности выступает перед учениками. На учительской конференции взял у старшеклассника Паши Рудакова номер телефона. Вот же удивился парень, когда с орбиты ему позвонил космонавт! Это окрылило, с работой «Наш Олег Новицкий» он занял второе место на республиканском конкурсе. В Червене к Дню космонавтики уже традиционно проводится тематический фестиваль, каждая школа представляет творческую программу. Проводится и кросс имени Олега Новицкого.