Сенатор просит кабмин разрешить не публиковать часть информации о закупках для метро

"Сегодня я направил письмо в правительство РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность подготовки нормативного акта, которым будет предусмотрен механизм осуществления закупок предприятиями транспортного комплекса [в частности, метрополитена], учитывая требования законодательства в сфере транспортной безопасности, в том числе в части неразмещения отдельной информации в единой информационной системе", — сказал Кутепов ТАСС во вторник.

Он пояснил, что закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года, обязывает публиковать всю информацию о закупках товаров и услуг в открытом доступе, в том числе в случаях, когда, например, речь идет о закупке или установке систем видеонаблюдения. То же самое касается и проектно-сметной документации, к которой относится, в частности, информации о расположении туннелей и т. д.

"Эти положения вступают в противотечение с законом о безопасности. Публикация в открытом доступе некоторой информации может негативно сказаться на обеспечении безопасности", — отметил сенатор, добавив, что нормативным актом правительства можно было бы уточнить, какую информацию необходимо выкладывать в общедоступную сеть, а какую нет.

Он сообщил, что ранее разработал законопроект, которым предложил внести поправки, направленные на устранение противоречий между законами о закупках, о гражданской обороне и о транспортной безопасности, после чего документ был направлен на согласование в профильные министерства и ведомства. В МВД РФ , по словам Кутепова, законопроект сразу поддержали, отзыв правительства до сих пор не поступил, а из Счетной палаты пришел ответ о том, что в законодательстве закреплена возможность определения особенностей осуществления закупок в соответствии с решением правительства РФ. Так, например, постановлением правительства «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» установлены особенности осуществления закупок конкретными заказчиками.

"Поэтому я считаю, что обозначенные законопроектом вопросы можно урегулировать нормативным актом правительства РФ, что, кстати, позволит решить эту проблему еще быстрее", — подчеркнул парламентарий, добавив, что озвученная проблема характерна не только для метрополитена, но и для аэропортов и других предприятий транспортного комплекса.