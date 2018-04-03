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Комитет Госдумы выступил против запрета пропаганды криминальной субкультуры
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Комитет Госдумы выступил против запрета пропаганды криминальной субкультуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал отклонить проект о запрете пропаганды криминальной субкультуры.
Документ был внесен Госдуму в ноябре прошлого года, комитет выступает по нему соисполнителем. Согласно проекту, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается «пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.
"В пояснительной записке автор больше времени уделяет действиям различных подростковых групп, в которых применяется субкультура. Что же касается предложений по внесению изменений в законы, то автор законопроекта не учел, что все эти проблемы законодательством уже отрегулированы", — заявил на заседании первый зампред комитета Эрнест Валеев.
По его словам, предложение автора проекта не содержит новелл по действующему законодательству. Кроме того, комитеты Госдумы по культуре, а также вопросам семьи, женщин и детей проект также не поддержали, отметил Валеев.
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