В Краснодаре состоялось первое заседание Попечительского совета РГО

Как отметил губернатор, членами Попечительского совета являются люди, успешно реализовавшие множество социально значимых проектов. Кондратьев напомнил, что региональное отделение РГО уже более 70 лет ведет плодотворную работу по сохранению уникальной природы Кубани и ее истории.

В Краснодаре вскоре должна открыться четвертая в стране штаб-квартира РГО. Как заметил Вениамин Кондратьев, необходимо сделать так, что это место стало культурным и просветительским центром юга России

— Но это должен быть не очередной музей, а современная, познавательная площадка для детей и взрослых, которые хотят больше знать об истории края, последних находках и научных исследованиях, — подчеркнул губернатор.

Также глава региона предложил обратить внимание на развитие событийного, этнографического, культурного туризма, популяризацию местных курортов. [news id=1706]

Как рассказал Иван Чайка, в краснодарской штаб-квартире РГО будут организованы музей, библиотека, лектории, выставочный зал.

— Все это делается, чтобы жители города могли пользоваться тем уникальным объемом информации, который за 70 лет собрали наши путешественники. Сделать эти данные доступными для людей, — объяснил председатель регионального отделения РГО.

Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. Это одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.