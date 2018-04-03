Преображенка отправит в воинские части 36 новобранцев

Начался весенний призыв в Российскую армию.

Перед началом призывной кампании прошло расширенное заседание городской призывной комиссии. В нем участвовала глава МО Преображенское Надежда Иноземцева. На тему тактики проведения призыва высказались военные комиссары, главы муниципальных округов Москвы , педагоги, социальные работники и врачи. Именно от этих людей зависит четкость проведения традиционной процедуры. Особенно подчеркивалось, что в армию должны вступить крепкие молодые люди, у которых нет ограничений по здоровью. До всех муниципальных округов доведены конкретные задания. Преображенка должна отправить в армию 36 новобранцев.

Также на заседании было решено использовать знания и навыки призывников с высшим и средним профессиональным образованием. Они будут направлены в профильные части.

Было отмечено, что с допризывной молодежью должна вестись патриотическая работа.

Призыв в армию осуществляется в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Весенний призыв начался 1 апреля и завершится 15 июля.