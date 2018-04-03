Кондрашов опроверг слухи о грядущей отставке Добродеева с поста главы ВГТРК

«Это абсолютно не соответствует действительности от начала до конца. Олега Борисовича Добродеева «провожают» в отставку уже десятый раз подряд. Он работает с 2000 года и всякий раз его провожают куда-то. Талантливее чем Добродеев у нас в стране ни одного медиаменеджера не существует. Это человек невероятных способностей и таланта. Он возглавляет лучшее телевидение в стране. Если вы ещё раз услышите слухи, что он уходит в какие-то министры или в какие-то послы, как его неоднократно отсылали, это всё какие-то «доброжелатели».

Кондрашов также рассказал, что его назначение на руководящий пост в ВГТРК не связано с его работой пресс-секретарём штаба Путина.

«Эти два события вряд ли вообще связаны между собой. Работа в штабе — это некий опыт. Возможно, он мне чем-то поможет в тех полномочиях, которые я теперь получил. Но и до этого полномочия директора информационной программы «Вести» были достаточно широки, чтобы участвовать в политической повестке информационного вещания».

Андрей Кондрашов добавил, что с его приходом в руководство холдинга не стоит ожидать революционных изменений в информационной политике ВГТРК.

«Моё назначение точно не связано с ожиданием каких-то революций. Сегодня телеканал «Россия» и холдинг ВГТРК в целом весьма и весьма успешны, а телеканал «Россия» вообще самый рейтинговый в стране. Поэтому никаких революций глобальных у нас не намечается. Мы будем работать так же тонко и так же грамотно, как раньше».