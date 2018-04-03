Работа над законом о госсобственности в Новосибирской области вышла на финишную прямую

В Законодательном собрании Новосибирской области завершается работа над разработкой концепции законопроекта об управлении и распоряжении государственной собственностью региона. Сегодня, в ходе итогового заседания рабочей группы, было принято решение об ее внесении в профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности для оформления в полноценный законопроект. Принять его в первом чтении парламентарии намерены уже в ходе апрельской сессии.

Стоит отметить, что для разработки законопроекта, предлагающего новую систему управления и распоряжения региональной госсобственностью, распоряжением председателя Законодательного Собрания Новосибирской области была создана представительная рабочая группа, в состав которой вошли все вице-спикеры и руководители профильных комитетов регионального парламента, представители регионального правительства прокуратуры Новосибирской области. О необходимости принятия такого закона заявлял ранее и спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив , ссылаясь на резонансные нарушения, выявленные депутатским корпусом при рассмотрении итогов деятельности по реализации крупных, финансово емких региональных проектов, а также при разработке концессионных соглашений, предусматривающих обязательства региональной казны. Он подчеркивал, что перед рабочей группой стоит задача не разделения полномочий, а определения единого и четкого порядка управления и распоряжения собственностью в области.

В ходе итогового заседания рабочей группы ее руководитель, первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов , рассказал о результатах работы и концептуальных нововведениях законопроекта. Он сообщил, что документ устанавливает цели и задачи управления государственной собственностью Новосибирской области, а также предлагает разработку и принятие Концепции управления и распоряжения государственной собственностью региона на трех или шестилетний период и ежегодное представление ее в Законодательное собрание. Также учитывается ежегодное представление в Законодательное собрание отчета об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области.

Кроме того, в законопроекте закрепляются отдельные полномочия органов государственной власти региона в сфере заключения и реализации концессионных соглашений и отдельные вопросы управления, касающиеся участия депутатов Законодательного собрания в процессе создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц, а также решение вопросов внесения вкладов в уставные капиталы акционерных обществ.

Участники заседания подчеркнули, что инициативы законодательного собрания в сфере управления госсобственностью — это не попытка усилить свою роль и не стремление вмешиваться в оперативное управление, а ориентация на положительный опыт и сложившуюся практику взаимодействия исполнительной и законодательной власти в значительном количестве субъектов РФ . Известно, что в работе над законопроектом депутаты использовали опыт Ульяновской, Смоленской, Томской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев. Предполагается, что перенимаемые опыт и практика, которые соответствуют законодательству и отражают принцип разделения власти, помогут создать новую систему управления и распоряжения госсобственностью. Новый подход позволит не просто иметь системное комплексное представление о текущем состоянии госсобственности, но и вырабатывать основные направления ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории. При этом каждый орган госвласти будет иметь свой функционал в соответствии с законодательством, а депутаты будут осуществлять контролирующую функцию, что подкреплено соответствующими полномочиями.

Андрей Шимкив отметил, что законопроект нельзя назвать простым, и вновь напомнил министрам о «непокушении» на их работу через этот документ.

«Ничего личного. Мы готовы взять и на себя ответственность за решения, которые касаются крупных бюджетных расходов. Расходов, в том числе будущих десятилетий. Чтобы исключить возможности «арифметических ошибок» на миллиарды рублей, чтобы вложенные бюджетные миллиарды приносили прибыль, а не убытки, чтобы не было частных контор за государственный счет. У депутатов достаточно знаний и решимости вникать в эти вопросы», — отметил Шимкив.

Кроме того, свое отношение к возможности принятия такого закона высказал и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников . Ранее, выступая с отчетом на сессии областного парламента, он поддержал идею законопроекта, заявив, что это «действительно важно, с одной стороны — для дополнительного контроля, с другой — для будущих гарантий».

Отметим, что решение рабочей группы о передаче концепции проекта закона об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области в профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности было принято единогласно, что может говорить и об отношении к законопроекту всего депутатского корпуса регионального парламента.

«Даже то, что у нас сегодня такой кворум, говорит о том, что заинтересованность в законе огромная», — заметил председатель Законодательного собрания.