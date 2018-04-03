«Ростелеком» рассказал саратовским бизнесменам об управлении коммуникациями

«Ростелеком» совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» провел в Саратове обучающий семинар в формате бизнес-завтрака для владельцев бизнеса. На мероприятии собрались управляющие гостиничных сетей, руководители частных медицинских клиник, юридических бюро, автошкол и детских развивающих центров.

Темой обсуждения стали эффективные коммуникации с клиентами. Бизнес-тренеры Максим и Елена Козины рассказали, как во время телефонных переговоров установить с человеком контакт, задать правильные вопросы, ответить на возражения. Вместе со слушателями спикеры проанализировали реальные кейсы, разобрали ошибки, допущенные во время беседы с клиентом, и дали рекомендации, как их избежать.

В продолжение темы руководитель отдела продаж малому и среднему бизнесу Саратовского филиала «Ростелекома» Борис Давыдов рассказал о виртуальной АТС как об одном из эффективных каналов коммуникаций с клиентами: «Многоканальная телефонная связь — удобный инструмент для повышения продаж. Покупатель всегда дозвонится в офис, если звонок будет перенаправлен на свободного менеджера. Владелец бизнеса может проконтролировать процесс общения, просмотрев статистику звонков и прослушав переговоры в записи».

Возможности виртуальной телефонии заинтересовали руководителя «Первой женской автошколы» Кирилла Терещенко.

-Сейчас мы работаем только в Саратовской области , планируем расширять бизнес и выходить в другие регионы. Теперь я знаю, как можно организовать связь между удаленными офисами, и рассматриваю «Виртуальную АТС» как один из вариантов, — отметил он.

Во время бизнес-завтрака «Ростелеком» представил саратовским бизнесменам новый сервис смс-рассылок с возможностью обратной связи от клиента. Отправлять сообщения может любой сотрудник с помощью веб-приложения. «Мне этот сервис показался полезным, — отметила руководитель колл-центра „Первого детского медицинского центра“ Екатерина Подгорнова. — Сотрудники колл-центра звонят клиентам накануне приема и напоминают им о записи. Но бывает, что у человека нет возможности в данный момент разговаривать по телефону, и приходится повторять вызов. Поэтому смс-рассылку можно рассматривать как более удобный вариант напоминаний о визите к врачу».

-Мы продолжим проведение обучающих семинаров в формате бизнес-завтрака, — прокомментировал директор по работе с корпоративными и государственными клиентами Саратовского филиала «Ростелекома» Александр Токарь. — Во время живого общения мы можем более точно определить потребности клиента, а он — детально разобраться в возможностях современных услуг связи.