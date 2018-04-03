Ждать, пока оттает. Жители 20 домов в Шахтном всю зиму живут без воды

100 литров на семью

Водопровод по улице Луговой в поселке Шахтный Соль-Илецкого района прокладывали лет 30 назад. Казалось бы, хорошее дело, но почти каждую зиму он вместо благ цивилизации несет жителям сплошные проблемы.

«Мне 21 год, я всю жизнь здесь живу, с проблемами водопровода мы сталкиваемся практически каждый год, — рассказывает местный житель Рустам Каримов . — Если зима снежная и не очень морозная, как в прошлом году, то просто сливая воду, мы предотвращаем перемерзание. В этом году снега нет, а морозы были приличные, вот водопровод и замерз».

Как рассказывают местные жители, трубы по улице прокладывали давно, для этого привлекали «рабочую силу» с дома инвалидов, который расположен на территории поселка. В итоге трубы закопали всего на 1,2 метра, а этого недостаточно, чтобы уберечь воду от морозов.

«Кроме того, трубопровод протянут напрямую из скважины, но не закольцован, — говорит Рустам. — Из-за этого у нас все проблемы. Нет циркуляции воды, поэтому она замерзает, чтобы этого избежать, мы иногда просто сливаем ее прямо во дворе. Но в этом году двор начал давать усадку из-за того, что в земле слишком много влаги, поэтому такой способ решения для нас теперь не вариант».

За водой люди ходили к соседям — у них водопровод не замерзает, но напастись живительной влагой на всю семью в соседнем дворе тоже проблематично. У Рустама Каримов а в доме живут шестеро, на полтора дня им нужно порядка 100 литров воды. И это не считая скотины. Кроме того, часть живущих на улице платит за воду по счетчику поэтому делится ею с соседями им откровенно невыгодно.

Все деньги в городе

Вторую неделю на Луговую через день ездит водовоз из Соль-Илецка . Они привозит жителям Луговой долгожданную воду. Несмотря на то, что к нему выстраиваются очереди, к качеству воды есть вопросы. По словам местных жителей, водитель не смог предоставить сертификаты соответствия качества воды.

«Прежде, чем наливать воду к наши емкости, с этой бочки сливают приличное количество ржавой воды, — говорит Рустам. — Да и на дне остается осадок песка. Поэтому качество это воды вызывает у нас вопросы».

Сколько нужно денег для того, чтобы переделать водопровод, не могут ответить даже в администрации поселка.

«Как решить проблему? Ждать, когда водопровод оттает. Я по образованию ветеринар, у меня нет специалистов, а главное — денег для того, чтобы составлять смету, — поясняет главный специалист территориального отдела в поселке Шахтный Фанель Шайхутдинов. — Весь бюджет находится в городском округе, следовательно, только они могут решить эту проблему. К слову, в администрации о проблеме знают, но для принятия решений нужно время».

Пока в Соль-Илецке выжидают, местная прокуратура уже начала проверку по факту обращения людей.

Напомним, что это далеко не первая проблема в селах Соль-Илецкого городского округа. В прошлом году мы уже рассказывали о требующем ремонта детском саду в селе Ащебутак и уличном освещении там же и в соседнем Красномаякском. Решения этим вопросам до сих пор не найдено. Куда же уходят деньги от многочисленных туристов, посещающих соленые озера каждый год?