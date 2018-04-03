Офицеры и ученые строят «глазки» боевым роботам

Специалисты Главного научно-исследовательского испытательного центра (ГНИИЦ) робототехники Министерства обороны России сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в рамках проведенных научных исследований совместной «виртуальной» лаборатории, созданной в 2017 году ГНИИЦ робототехники Минобороны РФ и Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук под руководством полковника Сергея Попова , идут испытания макета унифицированной платформы системы технического зрения. В ходе осуществления деятельности лаборатории в осенний и зимний периоды на базе ФКП «НИИ „Геодезия“ проведены эксперименты по сбору и предварительному анализу зрительных данных различного спектрального диапазона.

Современный уровень развития различных технических устройств, представляемых под общим названием „роботы“ — это дистанционно-управляемые устройства и устройства с минимальной степенью автономности. Для того, чтобы робототехнические комплексы стали реальными помощниками людей и покинули границы лабораторий и специально организованных сред, необходимо повышать их автономность. Проблем на этом пути — множество. Разработчикам необходимо определить набор средств для сбора данных, способ обработки данных на борту мобильного средства в режиме реального времени, а также, учитывая экономическую целесообразность, научить технические системы целенаправленно перемещаться в неподготовленной среде.

Важной особенностью экспериментов, проведенных военными специалистами из центра робототехники Минобороны и учеными Института прикладной математики РАН, является применение макета унифицированной платформы системы технического зрения, разработанного в рамках проведенных научных исследований совместной „виртуальной“ лаборатории. Используемый подход позволяет одновременно собирать и комплексировать данные монокулярной курсовой видеокамеры, стереосистемы, тепловизионного модуля инфракрасного диапазона, модуля кругового обзора с всенаправленным полем зрения и ряда других средств.

Ожидается, что результаты, полученные при проведении совместных научных исследований, будет возможно и целесообразно использовать при верификации и актуализации электронных карт и моделей окружающей среды (в том числе, испытательных полигонов), проведении сравнительных испытаний алгоритмов и систем информационного обеспечения, решении навигационных задач робототехническими комплексами, а, следовательно, повышении степени автономности робототехнических комплексов военного и двойного назначения.

Машинное зрение

Машинное зрение является подразделом современной инженерии, связанное с вычислительной техникой, оптикой, машиностроением и промышленной (или военной) автоматизацией. Системы машинного зрения для выполнения поставленных перед ними задач используют цифровые и интеллектуальные камеры, а также обрабатывающее изображение программное обеспечение.

Технические системы сильно уступают человеку в так называемых „вычислительных мощностях“, богатстве данных и образов. Компьютеры не могут „видеть“ таким же образом, как это делает человек. Фотокамеры не эквивалентны системе зрения человека, и в то время как люди могут опираться на догадки и предположения, системы машинного зрения должны „видеть“ путем изучения отдельных пикселей изображения, обрабатывая их и пытаясь сделать выводы с помощью базы знаний и набора функций, таких, как устройство распознавания образов.

Хотя некоторые алгоритмы машинного зрения были разработаны, чтобы имитировать зрительное восприятие человека, большое количество уникальных методов было разработано и для обработки изображений и определения их свойств. Поэтому системы технического зрения уже обладают рядом преимуществ в способах сбора, оперативности и разнообразии тех данных, которые могут быть получены об окружающем пространстве. Польза систем на основе машинного зрения заключается в высокой скорости прохождения процессов, точности и возможности 24-часовой работы. Также преимущество машин перед людьми заключается в отсутствии утомляемости, болезней или невнимательности.

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