На Кубани в ВДЦ «Орлёнок» открылась международная смена, посвящённая русскому языку

Около 250 детей из разных стран стали участниками новой международной смены в центре «Орлёнок» в Краснодарском крае , посвящённой русскому языку, сообщила во вторник, 3 апреля, пресс-служба ВДЦ «Орлёнок».

Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и «Во Всероссийском детском центре «Орленок» открылась смена «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий». Участниками смены стали 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет из России Южной Осетии », — говорится в сообщении.

В «Орлёнок» приехали школьники, прошедшие конкурсный отбор, победители и призёры международных, всероссийских, межрегиональных, региональных олимпиад и других конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе России и стран — участниц СНГ.

Во время смены участники глубже познакомятся с культурой России, будут совершенствовать знания в области русского языка и литературы, заниматься спортом, творчеством и интеллектуальными играми, активно проводить время на берегу Чёрного моря.

Они прослушают лекции и мастер-классы по литературе, страноведению, театральному искусству, а в День космонавтики будут писать космический диктант.

Дети примут участие в интеллектуальной игре «Русский язык — язык мирового значения», после которой подведут итоги образовательного курса.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае включает семь лагерей: четыре из которых — «Стремительный», «Звёздный», «Штормовой» и «Солнечный» — работают круглогодично, ещё три — «Комсомольский», «Олимпийский» и «Дозорный» — только в летний период.

Одновременно «Орлёнок» может принимать около 3,5 тыс. детей летом и 1,2 тыс. — зимой. В течение года центр посещают более 20 тыс. ребят из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.