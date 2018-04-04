Ещё
Жителей района Южное Бутово приглашают принять участие в субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей района Южное Бутово приглашают принять участие в субботнике 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Уважаемые жители района!
21 апреля 2018 года в 10.00 на территории района Южное Бутово состоится субботник.
Мероприятие пройдёт в нескольких местах по адресам: ул. Адмирала Лазарева, д. 55-57, ул. Брусилова, 11,15,17 (пустырь), Бульварная зона мкр. Б (от д. 41 до д. 57 по ул. Бартеневская), пустырь вдоль ул. Академика Семенова, д. 3 — д. 21, 11 мкр. пустырь напротив ул. Ак. Понтрягина, ул. Староникольская (частный сектор), ул. Краснолиманская, (частный сектор), ул. Аллея Витте (пустырь), территория вокруг пруда на пересечении 1-го Миргородского и 2-го Миргородского проезда.
Рабочий инвентарь можно получить на месте.
Фото взято: http://cdn.tvc.ru/pictures/o/212/416.jpg
Южное Бутово: последние новости
Ученики 3 класса побывали на фабрике мороженого Учащиеся школы № 1354 сняли документальное кино В последний день марта строительство храмов в ЮЗАО проверит депутат Госдумы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе254
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США50
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин72
Украине «перекроют» Керченский пролив574
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение