Жителей района Южное Бутово приглашают принять участие в субботнике

Уважаемые жители района!

21 апреля 2018 года в 10.00 на территории района Южное Бутово состоится субботник.

Мероприятие пройдёт в нескольких местах по адресам: ул. Адмирала Лазарева, д. 55-57, ул. Брусилова, 11,15,17 (пустырь), Бульварная зона мкр. Б (от д. 41 до д. 57 по ул. Бартеневская), пустырь вдоль ул. Академика Семенова, д. 3 — д. 21, 11 мкр. пустырь напротив ул. Ак. Понтрягина, ул. Староникольская (частный сектор), ул. Краснолиманская, (частный сектор), ул. Аллея Витте (пустырь), территория вокруг пруда на пересечении 1-го Миргородского и 2-го Миргородского проезда.

Рабочий инвентарь можно получить на месте.

Фото взято: http://cdn.tvc.ru/pictures/o/212/416.jpg