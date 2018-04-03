Ещё
Руководители органов местного самоуправления отчитались об очистке кровель от снега и льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководители органов местного самоуправления отчитались об очистке кровель от снега и льда 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко провел видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований по вопросам подготовки к паводковому периоду и очистки крыш многоквартирных домов от снега и льда. Участие в мероприятии также приняли руководители департамента государственного жилищного надзора и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
— Совещание проводится по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Наша обязанность — обеспечение безопасности жителей, — подчеркнул Виталий Ткаченко. — 27 марта муниципальным районам было поручено провести инвентаризацию объектов и принять исчерпывающие меры. С учетом начавшегося потепления все руководители должны осуществлять персональный контроль за состоянием кровель в своем муниципальном образовании. За каждый несчастный случай будете отвечать лично! Также важно максимально тщательно готовиться к возможному паводку. Мы должны пройти его планово, без чрезвычайных происшествий.
Во всех муниципальных образованиях уже проведены заседания КЧС по подготовке к паводковому периоду, утверждены планы мероприятий для его безопасного прохождения. Главам напомнили о необходимости убрать снег с территории гидроузлов и насосных станций, а также проверить наличие необходимого количества реагентов. Для обеспечения движения ливневых вод должны быть прочищены все трубы и каналы.
Большинство глав отчитались о 100-процентной очистке кровель. Однако в Ярославле не до конца справились с поставленной задачей. На контроле у властей остается порядка 149 кровель. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Натальи Шетневой, для завершения работ по оставшимся крышам необходимо еще двое суток.
В свою очередь, главный государственный жилищный инспектор Ярославской области — директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова акцентировала внимание на мерах безопасности по ограждению пешеходных зон.
— Мы неоднократно направляли письма, требования и предупреждения в адрес управляющих организаций о надлежащей очистке кровель в зимний период, о необходимости проведения очистных работ, а также в адрес органов местного самоуправления об усилении контроля за уборкой кровель и конструктивных элементов зданий от льда и снежных свесов, — сообщила она. — Бесконтрольный сход ледяных глыб необходимо остановить. Права граждан на безопасные условия проживания должны быть соблюдены.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
С 15 апреля в регионе вводятся ограничения на рыболовство «Ярославльводоканал» провел мероприятия по обеспечению населения чистой водой в паводковый период Программа V фестиваля имени Федора Ушакова объединит лучшие наработки прошлых лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам244
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом93
Названа причина развития особо злостного рака1
Тулеев получил новую должность420
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение