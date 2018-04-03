Руководители органов местного самоуправления отчитались об очистке кровель от снега и льда

Заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко провел видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований по вопросам подготовки к паводковому периоду и очистки крыш многоквартирных домов от снега и льда. Участие в мероприятии также приняли руководители департамента государственного жилищного надзора и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

— Совещание проводится по поручению губернатора Дмитрия Миронова . Наша обязанность — обеспечение безопасности жителей, — подчеркнул Виталий Ткаченко. — 27 марта муниципальным районам было поручено провести инвентаризацию объектов и принять исчерпывающие меры. С учетом начавшегося потепления все руководители должны осуществлять персональный контроль за состоянием кровель в своем муниципальном образовании. За каждый несчастный случай будете отвечать лично! Также важно максимально тщательно готовиться к возможному паводку. Мы должны пройти его планово, без чрезвычайных происшествий.

Во всех муниципальных образованиях уже проведены заседания КЧС по подготовке к паводковому периоду, утверждены планы мероприятий для его безопасного прохождения. Главам напомнили о необходимости убрать снег с территории гидроузлов и насосных станций, а также проверить наличие необходимого количества реагентов. Для обеспечения движения ливневых вод должны быть прочищены все трубы и каналы.

Большинство глав отчитались о 100-процентной очистке кровель. Однако в Ярославле не до конца справились с поставленной задачей. На контроле у властей остается порядка 149 кровель. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Натальи Шетневой, для завершения работ по оставшимся крышам необходимо еще двое суток.

В свою очередь, главный государственный жилищный инспектор Ярославской области — директор департамента госжилнадзора Елена Скоробогатова акцентировала внимание на мерах безопасности по ограждению пешеходных зон.

— Мы неоднократно направляли письма, требования и предупреждения в адрес управляющих организаций о надлежащей очистке кровель в зимний период, о необходимости проведения очистных работ, а также в адрес органов местного самоуправления об усилении контроля за уборкой кровель и конструктивных элементов зданий от льда и снежных свесов, — сообщила она. — Бесконтрольный сход ледяных глыб необходимо остановить. Права граждан на безопасные условия проживания должны быть соблюдены.