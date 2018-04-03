Сенаторы хотят легализовать самозанятых до осени

Чтобы деятельность самозанятых граждан была легализована до конца 2018 года, властям нужно решить несколько принципиальных вопросов. Пока Правительство и парламент двигаются в этом направлении параллельно, разрабатывая альтернативные предложения. Но, как стало известно « Парламентской газете », 12 апреля в Совете Федерации состоится расширенный «круглый стол», где законнодатели попытаются найти консенсус.

Самозанятые изменят целую отрасль законодательства

Минтруда, Минфина, Минюста, Минэкономразвития, Ожидается, что в дискуссии примут участие представители профильных комитетов палаты регионов и Госдумы Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«Такой круг участников очень важен для нас, потому что надо вводить понятие «самозанятые» не только в Гражданский кодекс, но и в КЗоТ, и ещё девять отраслевых законодательных актов», — пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин . По его словам, поставленная задача — определить правовой статус самозанятых граждан — предполагает масштабные преобразования целой отрасли законодательства.

Вопрос о том, как ввести россиян, оказывающих услуги и получающих оплату непосредственно от заказчиков, в законодательное поле, занимает власти уже не первый год. Сейчас получается, что такие трудоспособные граждане формально нигде не работают, на бирже труда не состоят, а страховые взносы во внебюджетные фонды, в том числе и фонд обязательного медстрахования, за них платят региональные бюджеты.

Например, в Ставропольском крае на эти цели уходит около 12 миллиардов рублей в год — это 15 процентов от общего бюджета субъекта. «Это очень большая сумма для нас, и если бы она хотя бы на треть была сокращена и мы могли перенаправить эти деньги на социалку, это было бы очень серьёзным подспорьем», — говорила в Совете Федерации зампред правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина

При этом власти Ставрополья подсчитали, что из 1,9 миллиона нетрудоустроенных граждан в регионе более 500 тысяч — это не пенсионеры, дети или другие льготные категории, а именно трудоспособные люди, которые не имеют работы по невыясненным причинам. Вполне логично, что если не все, то какая-то часть из них — те самые самозанятые.

left15-20 миллионов россиян, по оценкам экспертов, являются самозанятыми.

Первой, ещё в 2016 году, на эту проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Её озаботила несправедливая ситуация, когда регионы платят взносы за трудоспособных граждан, которые на самом деле работают, но скрывают свои доходы. Минфин тогда же предложил поправки в Налоговый кодекс, но они были настолько «сырыми» и невыверенными, что Совет Федерации не дал им ход.

С тех пор было выдвинуто несколько более конкретных инициатив, но на деле всё ограничилось временными мерами, предложенными Правительством: сейчас некоторые категории самозанятых — няни, репетиторы и горничные, могут добровольно встать на налоговый учёт, воспользовавшись при этом фискальными каникулами. Успеха эта мера не принесла: на учёт встали меньше тысячи «свободных работников». «Это явное свидетельство, что механизм не работает», — констатировала в конце марта Валентина Матвиенко.

В Послании Федеральному Собранию 1 марта Президент России Владимир Путин поручил Правительству ускориться и до 15 июля завершить работу по определению правового статуса самозанятых граждан. Вскоре Минфин выдвинул два законопроекта, один из которых уточняет порядок постановки на учёт фрилансеров, а второй продлевает налоговые каникулы для нянь, репетиторов и горничных на 2019 год. Оба они были одобрены Правительством 29 марта и теперь готовятся к внесению в Госдуму.

В парламенте же считают, что временные меры исчерпали себя и пора ставить вопрос ребром. Причём успеть выработать законодательную базу под самозанятых граждан нужно уже к осени этого года, чтобы было время внедрить её в Налоговый и Гражданский кодексы, а также в работу Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. «Иначе мы просто потеряем год», — переживает Сергей Рябухин.

rightПлюсы легализации для самозанятых:— Достойная пенсия — так как ведётся учёт рабочего стажа. — Кредитоспособность — можно подтвердить постоянный источник дохода. — Доверие клиентов — легальный статус сигнализирует клиентам о вашей добропорядочности.

С таким посылом Совет Федерации и анонсирует расширенный «круглый стол». «Какой-то анализ ситуации проводится Минтрудом, Минюстом, Минэкономразвития, Минфином. Мы с точки зрения парламентского контроля должны выслушать итоги этого мониторинга», — сказал сенатор «Парламентской газеты». Затем участники заседания поделятся своими предложениями и постараются продумать консолидированный вариант законодательной базы, обрисовал повестку встречи Сергей Рябухин.

Патентная система VS налоги «в один клик»

Самое простое, что власти могут сделать с самозанятыми гражданами, — это приравнять их к индивидуальным предпринимателям, но освободить от регистрации и отчётности. По сути, этой логике следуют временные меры, ведь постановка на учёт подразумевает лишь подачу уведомления о своей деятельности в «свободном» режиме. Если следовать ей дальше, то по окончании налоговых каникул доходы самозанятых будут облагаться по общей ставке 13 процентов, рассказывают СМИ о прогнозах представителей налоговой службы

Впрочем, размер налоговой ставки — вопрос далеко не первой очереди. В Минфине пока сосредоточены на самом механизме налогообложения, и чиновники хотят сделать упор на новые технологии. Так, на заседании коллегии Минфина 27 марта глава ведомства Антон Силуанов рассказал о планах создать для ИП и фрилансеров мобильное приложение, которое будет автоматически взымать определённый процент за каждую оплаченную услугу, то есть транзакцию. Это исключит как издержки плательщиков, так и всякую отчётность, считает министр.

В Совете Федерации предлагают совсем другой подход — патентную систему. Соответствующий законопроект сенаторы разработали и представили на оценку Правительства ещё в прошлом году. В документе предлагается существенно расширить сферы, в которых россияне могут работать на себя. Для этого им понадобится всего лишь приобрести патент за символическую сумму — предположительно, 10-20 тысяч рублей в год, обрисовал Сергей Рябухин задумку.

«Нам пора возвращаться на более конкретный путь реализации работы с самозанятыми — чтобы мы пополняли бюджеты и одновременно давали гражданам способ просто и оперативно решить тему легализации их доходов», — считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . При этом он подчёркивает, что наряду с механизмами легализации власти проработают меры наказания для тех, кто не пожелает выходить из тени, — это могут быть и штрафы, и реальные сроки.

«Конфликта подходов» не будет

Несмотря на наметившийся «конфликт подходов», Сергей Рябухин уверяет, что Правительство и парламент не собираются соперничать. «Я приглашал на рабочее совещание и представителей фондов (ПФР и ФОМС. — Прим. ПГ), и представителей Минтруда. У всех есть понимание и готовность, что нужно найти и всех удовлетворяющую формулировку, и законодательную базу. То есть все готовы к сотрудничеству», — подчеркнул сенатор.

По его словам, самое главное сейчас — наконец перейти от слов к делу. Ведь даже законопроект Минюста, определяющий категорию самозанятых, «провисает» с прошлого года. А без этой квалификации в Гражданском кодексе продвигаться дальше, вписывать это явление в отраслевые законы попросту невозможно.

«У нас впереди ещё девять месяцев. За это время мы должны «выносить ребёнка», что-то уже предложить. Поэтому мы и торопимся», — объяснил парламентарий.