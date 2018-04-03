Сенаторы хотят легализовать самозанятых до осени 

Чтобы деятельность самозанятых граждан была легализована до конца 2018 года, властям нужно решить несколько принципиальных вопросов. Пока Правительство и парламент двигаются в этом направлении параллельно, разрабатывая альтернативные предложения. Но, как стало известно «Парламентской газете», 12 апреля в Совете Федерации состоится расширенный «круглый стол», где законнодатели попытаются найти консенсус.
Самозанятые изменят целую отрасль законодательства
Ожидается, что в дискуссии примут участие представители профильных комитетов палаты регионов и Госдумы, Минтруда, Минфина, Минюста, Минэкономразвития, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
«Такой круг участников очень важен для нас, потому что надо вводить понятие «самозанятые» не только в Гражданский кодекс, но и в КЗоТ, и ещё девять отраслевых законодательных актов», — пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, поставленная задача — определить правовой статус самозанятых граждан — предполагает масштабные преобразования целой отрасли законодательства.
Вопрос о том, как ввести россиян, оказывающих услуги и получающих оплату непосредственно от заказчиков, в законодательное поле, занимает власти уже не первый год. Сейчас получается, что такие трудоспособные граждане формально нигде не работают, на бирже труда не состоят, а страховые взносы во внебюджетные фонды, в том числе и фонд обязательного медстрахования, за них платят региональные бюджеты.
Например, в Ставропольском крае на эти цели уходит около 12 миллиардов рублей в год — это 15 процентов от общего бюджета субъекта. «Это очень большая сумма для нас, и если бы она хотя бы на треть была сокращена и мы могли перенаправить эти деньги на социалку, это было бы очень серьёзным подспорьем», — говорила в Совете Федерации зампред правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина.
При этом власти Ставрополья подсчитали, что из 1,9 миллиона нетрудоустроенных граждан в регионе более 500 тысяч — это не пенсионеры, дети или другие льготные категории, а именно трудоспособные люди, которые не имеют работы по невыясненным причинам. Вполне логично, что если не все, то какая-то часть из них — те самые самозанятые.
left15-20 миллионов россиян, по оценкам экспертов, являются самозанятыми.
Первой, ещё в 2016 году, на эту проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её озаботила несправедливая ситуация, когда регионы платят взносы за трудоспособных граждан, которые на самом деле работают, но скрывают свои доходы. Минфин тогда же предложил поправки в Налоговый кодекс, но они были настолько «сырыми» и невыверенными, что Совет Федерации не дал им ход.
С тех пор было выдвинуто несколько более конкретных инициатив, но на деле всё ограничилось временными мерами, предложенными Правительством: сейчас некоторые категории самозанятых — няни, репетиторы и горничные, могут добровольно встать на налоговый учёт, воспользовавшись при этом фискальными каникулами. Успеха эта мера не принесла: на учёт встали меньше тысячи «свободных работников». «Это явное свидетельство, что механизм не работает», — констатировала в конце марта Валентина Матвиенко.
В Послании Федеральному Собранию 1 марта Президент России Владимир Путин поручил Правительству ускориться и до 15 июля завершить работу по определению правового статуса самозанятых граждан. Вскоре Минфин выдвинул два законопроекта, один из которых уточняет порядок постановки на учёт фрилансеров, а второй продлевает налоговые каникулы для нянь, репетиторов и горничных на 2019 год. Оба они были одобрены Правительством 29 марта и теперь готовятся к внесению в Госдуму.
В парламенте же считают, что временные меры исчерпали себя и пора ставить вопрос ребром. Причём успеть выработать законодательную базу под самозанятых граждан нужно уже к осени этого года, чтобы было время внедрить её в Налоговый и Гражданский кодексы, а также в работу Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. «Иначе мы просто потеряем год», — переживает Сергей Рябухин.
rightПлюсы легализации для самозанятых:— Достойная пенсия — так как ведётся учёт рабочего стажа. — Кредитоспособность — можно подтвердить постоянный источник дохода. — Доверие клиентов — легальный статус сигнализирует клиентам о вашей добропорядочности.
С таким посылом Совет Федерации и анонсирует расширенный «круглый стол». «Какой-то анализ ситуации проводится Минтрудом, Минюстом, Минэкономразвития, Минфином. Мы с точки зрения парламентского контроля должны выслушать итоги этого мониторинга», — сказал сенатор «Парламентской газеты». Затем участники заседания поделятся своими предложениями и постараются продумать консолидированный вариант законодательной базы, обрисовал повестку встречи Сергей Рябухин.
Патентная система VS налоги «в один клик»
Самое простое, что власти могут сделать с самозанятыми гражданами, — это приравнять их к индивидуальным предпринимателям, но освободить от регистрации и отчётности. По сути, этой логике следуют временные меры, ведь постановка на учёт подразумевает лишь подачу уведомления о своей деятельности в «свободном» режиме. Если следовать ей дальше, то по окончании налоговых каникул доходы самозанятых будут облагаться по общей ставке 13 процентов, рассказывают СМИ о прогнозах представителей налоговой службы.
Впрочем, размер налоговой ставки — вопрос далеко не первой очереди. В Минфине пока сосредоточены на самом механизме налогообложения, и чиновники хотят сделать упор на новые технологии. Так, на заседании коллегии Минфина 27 марта глава ведомства Антон Силуанов рассказал о планах создать для ИП и фрилансеров мобильное приложение, которое будет автоматически взымать определённый процент за каждую оплаченную услугу, то есть транзакцию. Это исключит как издержки плательщиков, так и всякую отчётность, считает министр.
В Совете Федерации предлагают совсем другой подход — патентную систему. Соответствующий законопроект сенаторы разработали и представили на оценку Правительства ещё в прошлом году. В документе предлагается существенно расширить сферы, в которых россияне могут работать на себя. Для этого им понадобится всего лишь приобрести патент за символическую сумму — предположительно, 10-20 тысяч рублей в год, обрисовал Сергей Рябухин задумку.
«Нам пора возвращаться на более конкретный путь реализации работы с самозанятыми — чтобы мы пополняли бюджеты и одновременно давали гражданам способ просто и оперативно решить тему легализации их доходов», — считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. При этом он подчёркивает, что наряду с механизмами легализации власти проработают меры наказания для тех, кто не пожелает выходить из тени, — это могут быть и штрафы, и реальные сроки.
«Конфликта подходов» не будет
Несмотря на наметившийся «конфликт подходов», Сергей Рябухин уверяет, что Правительство и парламент не собираются соперничать. «Я приглашал на рабочее совещание и представителей фондов (ПФР и ФОМС. — Прим. ПГ), и представителей Минтруда. У всех есть понимание и готовность, что нужно найти и всех удовлетворяющую формулировку, и законодательную базу. То есть все готовы к сотрудничеству», — подчеркнул сенатор.
По его словам, самое главное сейчас — наконец перейти от слов к делу. Ведь даже законопроект Минюста, определяющий категорию самозанятых, «провисает» с прошлого года. А без этой квалификации в Гражданском кодексе продвигаться дальше, вписывать это явление в отраслевые законы попросту невозможно.
«У нас впереди ещё девять месяцев. За это время мы должны «выносить ребёнка», что-то уже предложить. Поэтому мы и торопимся», — объяснил парламентарий.