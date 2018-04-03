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Украинцы объедают свиней
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Украинцы объедают свиней 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«В Украине нет промышленного производства сала. Его производят в частных хозяйствах. Поэтому никто не знает ни баланс потребления, ни баланс производства. Точно также происходит и с ценообразованием. Поэтому у нас сало стоит почти в два раза дороже, чем в Польше», — сказал журналистам NewsOne директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Как пояснил эксперт, основным рационом домашних хрюшек были остатки со столов украинцев. Но в последнее время «лишней» еды у людей стало гораздо меньше.
«Держать свиней становится невыгодно. Одна из причин этого — отходов со стола становится все меньше, и селянам приходится закупать дорогие корма. И себестоимость продукции, в том числе и сала, резко выросла. Как ни смешно это звучит, мы объедаем свиней», — сказал он.
Он подчеркнул, что в ближайшие два года украинское сало может оказаться в дефиците. «Поголовье свиней сокращается, и в ближайшее время расти не будет, — говорит Дорошенко. — Курица выращивается около года, а свинья — 3-5 лет. Так что в 2018-2019 гг. дефицит сала внутренний производитель покрыть не сможет».
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