Крымский Севморзавод не увидел в действиях руководства корысти

Прокуратура Севастополя в понедельник распространила информационное сообщение о передаче в суд уголовного дела в отношении руководителей филиала „Севастопольский морской завод“ АО „ЦС „Звездочка“, которые, по версии следствия, причинили ущерб предприятию.

“В Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Севастопольский морской завод, и на его головном предприятии — АО » Центр судоремонта «Звездочка» неоднократно озвучивали свою позицию, что в действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно", — говорится в сообщении пресс-службы Севморзавода.

В нем отмечается, что это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием.

"В то же время, никто не может считаться виновным до вынесения судебного решения. На Севастопольском морском заводе выражают уверенность, что оно будет объективным", — подчеркнуто в сообщении.