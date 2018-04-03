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Крымский Севморзавод не увидел в действиях руководства корысти
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Крымский Севморзавод не увидел в действиях руководства корысти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС „Звездочка“ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) считает, что в действиях должностных лиц предприятия не усматривается корысти, уголовное дело возбуждено необоснованно и надеется на объективность суда, сообщила во вторник пресс-служба севастопольской верфи.
Прокуратура Севастополя в понедельник распространила информационное сообщение о передаче в суд уголовного дела в отношении руководителей филиала „Севастопольский морской завод“ АО „ЦС „Звездочка“, которые, по версии следствия, причинили ущерб предприятию.
“В Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Севастопольский морской завод, и на его головном предприятии — АО »Центр судоремонта «Звездочка» неоднократно озвучивали свою позицию, что в действиях должностных лиц верфи не усматривается корысти или злого умысла, что ущерба обществу ими причинено не было, а, следовательно, уголовное дело возбуждено необоснованно", — говорится в сообщении пресс-службы Севморзавода.
В нем отмечается, что это официальное мнение в расчет не берется, а соответствующие документы даже не учтены следствием.
"В то же время, никто не может считаться виновным до вынесения судебного решения. На Севастопольском морском заводе выражают уверенность, что оно будет объективным", — подчеркнуто в сообщении.
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