Российские комбайны успешно завершили серию демонстрационных показов в Парагвае 

Зерноуборочные комбайны, производства «Комбайнового завода Ростсельмаш», были продемонстрированы парагвайским фермерам и аграриям в рамках проводимой сессии показов в Республике Парагвай. Мероприятия проходили в разных регионах Республики, в городе Итапуа, Мария Ауксилиадора и Облигадо.
В ходе демонстрации местные фермеры ознакомились с зерноуборочными комбайнами семейства TORUM, также была проведена показательная уборка на различных культурах. В завершении демонстрации состоялись тест-драйвы сельскохозяйственной техники, где все желающие смогли самостоятельно опробовать технику в действии и оценить ее эксплуатационные достоинства и преимущества. По итогам серии мероприятий были оформлены первые заявки на поставку зерноуборочных комбайнов в Республику Парагвай.
Импульсом по развитию двустороннего росийско-парагвайского сотрудничества в сельскохозяйственном машиностроении послужил визит Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в страны Южной и Латинской Америки, в том числе Республику Парагвай, а также положительное позиционирование российской сельскохозяйственной техники на агровыставке «AGRODINAMICA— 2017» (Республика Парагвай) в рамках которой при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Российского экспортного центра» был организован национальный павильон Российской Федерации.