Российские комбайны успешно завершили серию демонстрационных показов в Парагвае

Зерноуборочные комбайны, производства « Комбайнового завода Ростсельмаш », были продемонстрированы парагвайским фермерам и аграриям в рамках проводимой сессии показов в Республике Парагвай . Мероприятия проходили в разных регионах Республики, в городе Итапуа, Мария Ауксилиадора и Облигадо.

В ходе демонстрации местные фермеры ознакомились с зерноуборочными комбайнами семейства TORUM, также была проведена показательная уборка на различных культурах. В завершении демонстрации состоялись тест-драйвы сельскохозяйственной техники, где все желающие смогли самостоятельно опробовать технику в действии и оценить ее эксплуатационные достоинства и преимущества. По итогам серии мероприятий были оформлены первые заявки на поставку зерноуборочных комбайнов в Республику Парагвай.